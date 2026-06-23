Người phụ nữ bán rau bị xịt vòi nước áp lực cao vào mặt hiện đã ổn định nhưng một bên mắt vẫn chưa thể mở, chưa đánh giá được nguy cơ ảnh hưởng thị lực.

Sau vụ xô xát gây bức xúc tại chợ Xuân Hòa, nạn nhân bị xịt nước cao áp vào mặt vẫn đang điều trị do mắt sưng nề nghiêm trọng. Ảnh chụp màn hình.

Ngày 23/6, Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn (Hà Nội) thông tin về tình trạng sức khỏe của bà N.T.Q. (63 tuổi), người bán rau bị xịt vòi nước áp lực cao vào mặt trong vụ xô xát xảy ra trước một cửa hàng hải sản tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Theo bác sĩ Dương Thị Hương, khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, bệnh nhân hiện vẫn được điều trị nội trú. Tình trạng sức khỏe tạm thời ổn định, song vẫn cần tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ Hương cho biết khi nhập viện, bà Q. trong tình trạng đau nhức nhiều ở hai mắt và vùng mặt. Mặc dù tỉnh táo, người bệnh có nhiều tổn thương tại khu vực mặt và mắt.

Đến nay, các vết thương đã được xử lý, sức khỏe nhìn chung ổn định. Tuy nhiên, việc đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng lâu dài đến thị lực vẫn chưa thể thực hiện.

“Vùng mắt của bệnh nhân hiện còn sưng nề nhiều, trong đó một bên mắt vẫn chưa thể mở được nên chưa thể đánh giá đầy đủ các tổn thương liên quan đến thị lực”, bác sĩ Hương cho biết.

Trước đó, ngày 22/6, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng vòi nước cao áp xịt thẳng vào mặt người bán rau tại chợ Xuân Hòa, khiến dư luận bức xúc.

Theo nội dung được ghi lại, trong quá trình buôn bán, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, một phụ nữ tại cửa hàng hải sản đã sử dụng vòi xịt nước áp lực cao - loại thường dùng để rửa xe hoặc vệ sinh sân vườn - xịt trực tiếp vào mặt người bán rau.

Cú xịt mạnh khiến nạn nhân bị chấn thương vùng mắt. Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xuất phát từ tranh chấp vị trí bán hàng. Trong lúc xảy ra xô xát, bà Q. bị chấn thương vùng mắt, hai mắt sưng nề, mắt trái có biểu hiện chảy máu. Ngoài ra, tay phải của nạn nhân cũng bị thương.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo mọi tác động mạnh hoặc dòng nước có áp lực lớn tác động trực tiếp vào mắt đều tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng. Người bị nạn có thể gặp tình trạng tụ dập, tụ máu vùng mắt; nặng hơn có thể xuất hiện mờ mắt, suy giảm thị lực hoặc xuất huyết nhãn cầu.

Các chuyên gia khuyến nghị khi xảy ra chấn thương mắt, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh nguy cơ để lại di chứng ảnh hưởng đến thị lực.