Biểu hiện hàng ngày ở người có hai quả thận khỏe mạnh

Thận khỏe không chỉ giúp cơ thể đào thải chất thải hiệu quả mà còn phản ánh qua nhiều dấu hiệu dễ nhận thấy mỗi ngày.

Thận là cơ quan đảm nhận vai trò lọc máu, loại bỏ chất thải và duy trì cân bằng nước, điện giải trong cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, nhiều dấu hiệu bất thường có thể xuất hiện, tuy nhiên ở giai đoạn đầu thường khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua. Theo QQ News, người có thận khỏe thường có một số đặc điểm chung dưới đây.

Thức dậy vào buổi sáng với tinh thần sảng khoái

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của thận là lọc máu và loại bỏ các chất thải sinh ra trong quá trình chuyển hóa. Ngay cả khi chúng ta ngủ, thận vẫn hoạt động liên tục để đào thải độc tố và lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể thông qua nước tiểu.

Khi chức năng thận khỏe mạnh, quá trình thanh lọc này diễn ra hiệu quả, giúp cơ thể được "làm mới" sau một đêm nghỉ ngơi. Vì thế, nhiều người sẽ thức dậy với tinh thần tỉnh táo, đầu óc minh mẫn và cảm thấy tràn đầy năng lượng cho ngày mới.

Ngược lại, nếu chức năng thận suy giảm, chất thải và dịch dư thừa có thể tích tụ trong cơ thể, khiến chúng ta thường xuyên thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, uể oải, thiếu sức sống, đầu óc nặng nề hoặc cảm giác choáng váng.

Người có thận khỏe sẽ thức dậy với tinh thần tỉnh táo, đầu óc minh mẫn và cảm thấy tràn đầy năng lượng cho ngày mới. Ảnh: Medium.

Da mặt hồng hào, không bị phù

Gương mặt cũng có thể phản ánh phần nào tình trạng sức khỏe của thận. Khi soi gương, nếu thấy làn da hồng hào, tươi tắn, có độ đàn hồi tốt và không bị phù nề, đây có thể là một trong những dấu hiệu cho thấy chức năng thận vẫn đang hoạt động ổn định.

Khi thận khỏe mạnh, cơ quan này sẽ sản xuất đầy đủ hormone erythropoietin (EPO) - chất có vai trò kích thích tủy xương tạo hồng cầu. Nhờ đó, cơ thể được cung cấp đủ oxy, giúp da giữ được vẻ hồng hào và khỏe mạnh.

Ngược lại, khi chức năng thận suy giảm, lượng erythropoietin được tiết ra giảm đi, làm tăng nguy cơ thiếu máu do bệnh thận. Người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện như da xanh xao, nhợt nhạt, vàng vọt và thiếu sức sống.

Nước tiểu có màu sắc, lượng và mùi bình thường

Nước tiểu là sản phẩm được tạo ra sau quá trình lọc máu của thận, vì vậy đây cũng là một trong những "tín hiệu" phản ánh trực tiếp sức khỏe của cơ quan này. Ở người có thận khỏe mạnh, nước tiểu thường có màu vàng nhạt, trong, ít bọt và không có mùi bất thường.

Khi uống nhiều nước, nước tiểu sẽ nhạt màu hơn; ngược lại, nếu cơ thể thiếu nước, màu sẽ đậm hơn. Đây đều là những thay đổi sinh lý bình thường. Ngược lại, nếu nước tiểu chuyển sang màu đỏ, màu nâu như nước trà đặc hoặc màu nước rửa thịt, đó có thể là biểu hiện của tình trạng liên quan đến máu trong nước tiểu hoặc các bệnh lý của thận và đường tiết niệu.

Bên cạnh đó, nếu nước tiểu xuất hiện nhiều bọt nhỏ li ti và sau khoảng 5 phút vẫn không tan, có thể là dấu hiệu của protein niệu - biểu hiện thường gặp khi thận bị tổn thương.

Lượng nước tiểu cũng cần được chú ý. Người trưởng thành bình thường bài tiết khoảng 1.500-2.000 ml nước tiểu mỗi ngày, tương đương với đi tiểu 4-6 lần vào ban ngày và tối đa một lần vào ban đêm. Việc đi tiểu quá nhiều, quá ít hoặc thường xuyên phải thức dậy nhiều lần vào ban đêm đều cần được theo dõi.

Nước tiểu là sản phẩm được tạo ra sau quá trình lọc máu của thận, vì vậy đây cũng là một trong những "tín hiệu" phản ánh trực tiếp sức khỏe của cơ quan này. Ảnh: Shutterstock.

Huyết áp ổn định là dấu hiệu tích cực của thận khỏe

Nhiều người không biết rằng thận và huyết áp có mối liên hệ mật thiết với nhau. Thận giúp điều hòa huyết áp thông qua nhiều cơ chế. Trước hết, cơ quan này kiểm soát lượng nước và muối được đào thải khỏi cơ thể, từ đó điều chỉnh thể tích máu lưu thông. Ngoài ra, thận còn sản xuất hormone renin, có vai trò điều hòa huyết áp.

Ở người có chức năng thận bình thường, huyết áp thường được duy trì ổn định. Nếu huyết áp đột ngột tăng cao hoặc rất khó kiểm soát dù đã điều trị đúng, bác sĩ có thể chỉ định kiểm tra chức năng thận để tìm nguyên nhân.

Ngược lại, tăng huyết áp kéo dài cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận. Áp lực cao liên tục lên các mạch máu nhỏ trong thận khiến khả năng lọc máu giảm dần, tạo thành vòng xoắn bệnh lý giữa tăng huyết áp và suy thận.

Mái tóc chắc khỏe, bóng mượt

Theo quan niệm của y học cổ truyền, "thận biểu hiện ở tóc". Người có "thận khí" dồi dào thường sở hữu mái tóc đen, dày, mềm mượt, bóng khỏe và ít gãy rụng. Ngược lại, khi "thận khí" suy giảm, tóc có xu hướng khô xơ, xỉn màu, dễ gãy rụng và bạc sớm.

Dưới góc nhìn của y học hiện đại, khi chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải chất cặn bã của cơ thể bị ảnh hưởng, đồng thời cơ thể có thể mất cân bằng dinh dưỡng. Các nang tóc không được cung cấp đầy đủ dưỡng chất sẽ khiến tóc trở nên khô, yếu và dễ rụng hơn. Bên cạnh đó, nhiều người mắc bệnh thận mạn tính còn bị thiếu máu và suy dinh dưỡng, làm chất lượng mái tóc giảm sút rõ rệt.