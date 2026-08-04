Gan bị tổn thương nặng vì thói quen xấu lặp lại mỗi ngày

Chỉ vài phút sau khi lấy, 3 ống máu của người đàn ông xuất hiện lớp huyết tương trắng đục. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy gan tổn thương nghiêm trọng và mỡ máu tăng cao.

Mẫu máu trắng đục bất thường giúp bác sĩ sớm phát hiện người đàn ông 40 tuổi bị tổn thương gan nặng, gan nhiễm mỡ và tăng triglycerid máu ở mức rất cao. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa tiếp nhận và điều trị cho nam bệnh nhân 40 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, được chẩn đoán viêm gan mạn liên quan lạm dụng rượu, tăng triglycerid máu và viêm dạ dày cấp.

Theo người bệnh, anh có tiền sử uống nhiều rượu trong thời gian dài, từng hai lần điều trị viêm tụy và mắc viêm loét dạ dày. Ba ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, ăn uống kém, đau âm ỉ vùng thượng vị kèm cảm giác nóng rát sau xương ức. Khi các triệu chứng ngày càng nặng, người bệnh đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê thăm khám.

Trong quá trình đánh giá ban đầu, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường ngay từ mẫu bệnh phẩm. Chỉ ít phút sau khi lấy máu, cả 3 ống máu của bệnh nhân đều xuất hiện lớp huyết tương màu trắng đục nổi lên phía trên dù chưa trải qua quá trình ly tâm. Đây là dấu hiệu gợi ý tình trạng tăng triglycerid máu ở mức rất cao.

Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận nhiều chỉ số bất thường. Men gan tăng khoảng 12 lần so với giới hạn bình thường, triglycerid tăng khoảng 9 lần, trong khi chỉ số GGT tăng tới khoảng 38 lần, phản ánh tình trạng tổn thương gan nghiêm trọng liên quan đến việc lạm dụng rượu kéo dài.

Kết quả siêu âm ổ bụng cũng ghi nhận gan to, gan nhiễm mỡ và nhu mô tụy giảm âm. Từ các kết quả thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm gan mạn do lạm dụng rượu, tăng triglycerid máu và viêm dạ dày cấp.

Người bệnh được điều trị nội khoa tích cực bằng thuốc bảo vệ gan, thuốc điều trị viêm dạ dày, kiểm soát rối loạn chuyển hóa, đồng thời được theo dõi chặt chẽ chức năng gan và tư vấn ngừng hoàn toàn việc sử dụng rượu bia.

Sau 12 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Các triệu chứng đau bụng, nóng rát sau xương ức giảm đáng kể, người bệnh ăn uống tốt hơn, các chỉ số xét nghiệm dần ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Phong, Trưởng khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới, hiện tượng huyết tương chuyển màu trắng đục ngay sau khi lấy máu, kể cả khi chưa ly tâm, là dấu hiệu điển hình gợi ý tình trạng tăng triglycerid máu rất cao.

Khi nồng độ triglycerid trong máu tăng quá mức, huyết tương sẽ trở nên trắng đục do chứa lượng lớn các hạt mỡ. Đây không chỉ là yếu tố làm gia tăng nguy cơ xơ vữa động mạch mà còn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tụy cấp, gan nhiễm mỡ, tổn thương gan, bệnh tim mạch và đột quỵ nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

"Người dân nên hạn chế, tốt nhất là không sử dụng rượu bia; xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh; tăng cường hoạt động thể lực; duy trì cân nặng hợp lý và khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra chức năng gan cũng như các chỉ số mỡ máu", bác sĩ Phong nói.

Đối với những người có tiền sử uống rượu bia kéo dài, béo phì, đái tháo đường hoặc rối loạn lipid máu, việc tầm soát và điều trị sớm có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.