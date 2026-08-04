Có dấu hiệu ung thư trực tràng từ lâu nhưng người đàn ông không biết

Nhiều tháng rối loạn đại tiện, người đàn ông 66 tuổi nghĩ do trĩ nên chủ quan. Khi đi khám, ông phát hiện ung thư trực tràng thấp, khối u chỉ cách hậu môn 4 cm.

Một triệu chứng dễ bị bỏ qua như rối loạn đại tiện đã khiến người đàn ông 66 tuổi phát hiện ung thư trực tràng khi khối u đã ở vị trí khó điều trị. Ảnh: BVCC.

Ông Đ.V.T. (66 tuổi) đến Bệnh viện K khám sau thời gian dài xuất hiện tình trạng rối loạn đại tiện nhưng chủ quan cho rằng đây là biểu hiện của bệnh trĩ nên không đi khám sớm.

Kết quả kiểm tra cho thấy người bệnh mắc ung thư trực tràng thấp giai đoạn tiến triển. Khối u nằm ở vị trí rất thấp, chỉ cách rìa hậu môn khoảng 4 cm - khu vực được đánh giá là một trong những thách thức lớn nhất trong phẫu thuật điều trị ung thư trực tràng.

Theo các bác sĩ, với những trường hợp ung thư trực tràng thấp, mục tiêu điều trị không chỉ là loại bỏ triệt để khối u, kiểm soát nguy cơ tái phát, di căn mà còn phải cân nhắc bảo tồn tối đa chức năng hậu môn, giúp người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống sau điều trị.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, bệnh nhân được xây dựng phác đồ điều trị đa mô thức gồm hóa xạ trị đồng thời trước phẫu thuật. Kết quả đánh giá sau điều trị cho thấy khối u đáp ứng tích cực, người bệnh đủ điều kiện để phẫu thuật triệt căn.

Ngày 31/7, ê-kíp bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi robot cắt đoạn trực tràng kết hợp vét hạch cho bệnh nhân. Ca mổ có sự tham gia cố vấn chuyên môn của GS. Kim Seon-Hahn, chuyên gia phẫu thuật robot hàng đầu Hàn Quốc, hiện là cố vấn cao cấp tại Đại học Malaya (Malaysia), cùng thạc sĩ, bác sĩ nội trú Phan Hữu Huỳnh, khoa Ngoại Quán Sứ 1, Bệnh viện K.

Hệ thống robot phẫu thuật mang lại nhiều ưu thế trong những ca bệnh phức tạp ở vùng chậu sâu. Ảnh: BVCC.

Đây được xem là một trong những ca phẫu thuật khó của chuyên ngành ngoại tiêu hóa. Trực tràng nằm sâu trong khung chậu, không gian thao tác hạn chế, đặc biệt với những khối u thấp nằm sát cơ thắt hậu môn. Thách thức càng lớn hơn khi bệnh nhân có khối u kích thước lớn, đã trải qua hóa xạ trị trước mổ.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phải đồng thời đảm bảo nhiều yêu cầu: lấy bỏ triệt để tổn thương ung thư và hệ thống hạch theo đúng nguyên tắc điều trị, bảo tồn các cấu trúc giải phẫu quan trọng như mạch máu, thần kinh vùng chậu, đồng thời giữ lại cơ thắt hậu môn cho người bệnh.

Theo các chuyên gia, hệ thống robot phẫu thuật mang lại nhiều ưu thế trong những ca bệnh phức tạp ở vùng chậu sâu. Nhờ hình ảnh 3D độ phân giải cao cùng các cánh tay robot linh hoạt, phẫu thuật viên có thể thao tác chính xác hơn, bóc tách tổ chức, kiểm soát mạch máu và bảo vệ các cấu trúc quan trọng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được bảo tồn cơ thắt hậu môn, tránh nguy cơ phải mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn - một trong những biến chứng ảnh hưởng lớn sinh hoạt và tâm lý của người bệnh ung thư trực tràng thấp.

Theo bác sĩ Huỳnh, trường hợp của ông T. phản ánh xu hướng điều trị ung thư trực tràng hiện nay là phối hợp chặt chẽ giữa hóa trị, xạ trị và phẫu thuật thay vì chỉ phụ thuộc vào một phương pháp đơn lẻ. Cách tiếp cận này giúp nâng cao khả năng kiểm soát bệnh, đồng thời tối ưu hóa khả năng bảo tồn chức năng cho người bệnh.

Theo báo cáo của Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế GLOBOCAN 2024, ung thư đại trực tràng tiếp tục gia tăng, với 22.584 ca mắc mới tại Việt Nam, đứng thứ ba trong số các loại ung thư ở cả hai giới.

Ung thư trực tràng thường gặp ở nhóm tuổi trung niên và cao tuổi nhưng có thể diễn tiến âm thầm, nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên bỏ qua những dấu hiệu kéo dài như rối loạn đại tiện, đi ngoài ra máu, đau bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc thay đổi thói quen đi tiêu. Việc khám sớm giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn còn khả năng điều trị triệt căn, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sống.