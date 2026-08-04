Nhiều trẻ ở Hà Nội sốt cao khó hạ, phải nhập viện vì mắc Covid-19

Số trẻ đến khám, nhập viện vì Covid-19 có xu hướng tăng lên; nhiều trẻ mắc bệnh dù không đi du lịch, không tiếp xúc với nguồn lây rõ ràng và chỉ phát hiện khi có các triệu chứng.

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, thời gian gần đây, số trẻ đến khám vì Covid-19 có xu hướng tăng lên. Trong đó, nhiều trẻ mắc bệnh dù không đi du lịch, không tiếp xúc với nguồn lây rõ ràng và chỉ phát hiện khi có các triệu chứng bệnh.

Chưa có bất thường về ca nặng

Bế con 10 tháng tuổi, vẫn còn đang quấy khóc, chị N.T. (ở Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Thấy cháu có biểu hiện sốt rất cao, uống thuốc nhưng không hạ nên tôi cho cháu vào Bệnh viện Nhi Hà Nội khám thì bác sĩ kết luận cháu mắc Covid-19; có chỉ số nhiễm trùng tăng rất cao nên cháu phải nhập viện để theo dõi”.

Chị N.T. cho biết, trong gia đình không có ai có biểu hiện bệnh, trẻ chưa đi lớp, gia đình không đi du lịch đến nơi đông người, nên không nghĩ đến Covid-19. Vì vậy, khi thấy trẻ sốt, gia đình chỉ nghĩ con bị viêm họng hoặc mắc một loại virus thông thường nên chủ yếu theo dõi và chăm sóc tại nhà; đến khi không đỡ, không chịu ăn uống mới cho trẻ đi viện.

Cũng đang chăm cháu nhập viện vì mắc Covid-19, có biểu hiện sốt cao khó hạ, bà N.T.B. (ở Dương Nội, Hà Nội) cho biết: “Cháu còn nhỏ nên chủ yếu ở nhà, thi thoảng đi chơi nhà hàng xóm; người lớn vẫn đi làm và đi lại bên ngoài nên có thể không bị phát bệnh nhưng vẫn lây cho cháu. Rất may cháu chỉ sốt cao; qua theo dõi, chưa bị biến chứng nặng”.

Nhiều trẻ mắc Covid-19 phải nhập viện vì có dấu hiệu cần theo dõi.

Theo bà B., gia đình cũng rút kinh nghiệm, nhà có trẻ nhỏ, sẽ hạn chế đến nơi đông người và thường xuyên đeo khẩu trang để tránh mang mầm bệnh lây cho trẻ nhỏ và người già ở nhà.

ThS.BS Lê Thị Văn, Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Hà Nội đánh giá: “Trong vài tuần trở lại đây, số trẻ mắc Covid-19 đến khám và nhập viện có xu hướng tăng so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhi đều có triệu chứng nhẹ và chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường của các ca diễn biến nặng. Tuy nhiên, tại bệnh viện ghi nhận nhiều trẻ chỉ ở nhà cũng mắc bệnh; bên cạnh đó trẻ đi học mầm non cũng lây nhiễm, chứng tỏ virus đã lưu hành rộng trong cộng đồng”.

Theo đó, các ca trẻ mắc Covid-19 chủ yếu có biểu hiện: Sốt, ho, đau họng, sổ mũi, mệt mỏi, một số trường hợp có nôn hoặc tiêu chảy; ít ghi nhận các trường hợp bị biến chứng viêm phổi hay suy hô hấp.

Cảnh giác biến chứng ở nhóm trẻ nguy cơ cao

Theo Ths.BS Lê Thị Văn, không phải trẻ nào mắc Covid-19 cũng có nguy cơ như nhau hoặc đều nhẹ như nhau. Những đối tượng cần theo dõi sát khi mắc Covid-19 gồm trẻ dưới 1 tuổi, đặc biệt trẻ dưới 6 tháng tuổi; trẻ sinh non; suy dinh dưỡng hoặc béo phì; trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi mạn tính, suy giảm miễn dịch, ung thư hoặc đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch… các trẻ này thuộc nhóm nguy cơ cao dễ biến nặng khi mắc Covid-19.

Với những trẻ nguy cơ cao, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như: Thở nhanh, khó thở, rút lõm lồng ngực, tím môi, li bì, khó đánh thức, co giật, bỏ bú, bỏ ăn, nôn nhiều, tiểu ít hoặc sốt cao kéo dài không đáp ứng thuốc hạ sốt.

Khu vực cách ly điều trị các bệnh truyền nhiễm.

Ths.BS Lê Thị Văn cũng khuyến cáo: Ngoài Covid-19, thời điểm hiện nay có nhiều virus gây bệnh hô hấp khác cũng đang lưu hành như: Cúm, RSV, Adenovirus… các bệnh này rất khó phân biệt khi các triệu chứng giống nhau. Vì vậy việc chăm sóc trẻ tại nhà và theo dõi các biểu hiện của trẻ cần sát sao. Đối với trẻ điều trị tại nhà, phụ huynh cần cho trẻ nghỉ ngơi, uống đủ nước, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, hạ sốt đúng hướng dẫn, vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý.

“Các cha mẹ tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh, corticoid hoặc truyền dịch khi trẻ mắc Covid-19 cũng như các bệnh đường hô hấp khác khi chưa có chỉ định của bác sĩ vì với bệnh do virus việc dùng thuốc kháng sinh không có hiệu quả”, ThS.BS Lê Thị Văn cảnh báo.

Đặc biệt, trước thềm năm học mới, bác sĩ khuyến cáo cha mẹ không cho trẻ đến trường khi đang sốt hoặc có biểu hiện nhiễm khuẩn hô hấp cấp; đồng thời hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức đề kháng. Các cơ sở giáo dục cũng cần tăng cường vệ sinh lớp học, bảo đảm thông thoáng và phát hiện sớm các trẻ có biểu hiện nghi mắc bệnh để hạn chế lây lan trong cộng đồng.