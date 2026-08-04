Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Cuộc chiến kép chống Ebola và bảo vệ khỉ đột quý hiếm tại châu Phi

  • Thứ ba, 4/8/2026 15:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giữa nguy cơ Ebola lan rộng ở CHDC Congo, Vườn quốc gia Virunga trở thành "lá chắn kép", bảo vệ cộng đồng và loài khỉ đột núi quý hiếm khỏi dịch bệnh.

Cặp song sinh khỉ đột quý hiếm được sinh ra tại khu bảo tồn thiên nhiên ở Cộng hòa Dân chủ Congo, khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột. Ảnh: Bangkokpost.com

Các biện pháp ứng phó được triển khai trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo và nước láng giềng Uganda là vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng. Đây là lần bùng phát Ebola thứ 17 tại CHDC Congo, sau nhiều đợt dịch từng gây hậu quả nặng nề, trong đó có đợt dịch giai đoạn 2018-2020 khiến gần 2.300 người thiệt mạng tại các tỉnh Bắc Kivu và Ituri.

Theo ban quản lý Virunga, vườn quốc gia đã thiết lập 6 điểm kiểm soát y tế trong và xung quanh khu bảo tồn trải dài khoảng 300 km. Tại các điểm này, nhân viên y tế và kiểm lâm thực hiện đo thân nhiệt, hướng dẫn vệ sinh, giám sát việc di chuyển và phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm. Khoảng 40 nhân viên y tế cùng 80 kiểm lâm viên được huy động trong chương trình ứng phó khẩn cấp kéo dài 6 tháng.

Giám đốc Virunga Emmanuel de Merode cho biết, kinh nghiệm từ các đợt dịch trước cho thấy hệ thống giám sát tại khu bảo tồn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế virus lan sang các khu vực dân cư đông đúc. Mọi thông tin thu thập tại các điểm kiểm soát được chuyển tới cơ quan y tế quốc gia để theo dõi và xử lý.

Không chỉ con người, Ebola còn là mối đe dọa đối với hệ sinh thái đặc biệt của Virunga. Khu bảo tồn này là nơi sinh sống của một trong những quần thể khỉ đột núi cuối cùng trên thế giới, loài đang nằm trong nhóm nguy cấp với số lượng chỉ hơn 1.000 cá thể tại khu vực cảnh quan Virunga mở rộng gồm CHDC Congo, Rwanda và Uganda.

Các chuyên gia bảo tồn cảnh báo khỉ đột có nguy cơ cao mắc các bệnh truyền từ người do có quan hệ di truyền gần gũi với con người. Vì vậy, Virunga áp dụng cách tiếp cận “Một sức khỏe” (One Health), kết hợp bảo vệ sức khỏe con người, động vật hoang dã và môi trường tự nhiên.

Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp khỉ đột núi tại Virunga nhiễm Ebola. Tuy nhiên, các nhà bảo tồn nhấn mạnh, việc duy trì giám sát y tế, kiểm soát khách tham quan và nâng cao năng lực phát hiện sớm là yếu tố then chốt để bảo vệ loài linh trưởng quý hiếm này.

Cuộc chiến chống Ebola tại Virunga cho thấy, vai trò ngày càng lớn của các khu bảo tồn thiên nhiên châu Phi trong ứng phó với các thách thức vượt ra ngoài phạm vi bảo vệ động vật hoang dã, khi sức khỏe con người, đa dạng sinh học và an ninh sinh thái ngày càng gắn kết chặt chẽ.

Súng, vi trùng và thép

Trong lịch sử loài người, đậu mùa, cúm, lao, sốt rét, dịch hạch, sở và dịch tả đều là những bệnh truyền nhiễm tiến hóa từ căn bệnh ở loài vật. Đến nay, ta lần ngược về lịch sử để xem sản xuất lương thực đã nảy sinh như thế nào ở một ít trung tâm và từ đó đã bành trướng nhanh chậm khác nhau đến thế nào sang các khu vực khác. Những khác biệt địa lý đó chính là lời đáp hệ trọng và tối hậu cho câu hỏi của Yali về việc tại sao dân tộc này lại khác dân tộc khác đến vậy về sức mạnh và sự dồi dào sung túc.

Cuốn sách Súng, vi trùng và thép là lược sử về các xã hội của loài người trong khoảng 13.000 năm trở lại đây. Tác giả tập trung tìm lời giải cho câu hỏi: “Tại sao lịch sử đã diễn ra trên mỗi châu lục một khác?”.

Vì sao bạn luôn thèm cà phê buổi sáng?

Cà phê, bánh ngọt đều có thể gây hại nếu lạm dụng, nhưng chúng vẫn khiến hàng triệu người tìm đến mỗi ngày. Điều gì khiến não bộ “nghiện” những chất này?

10 giờ trước

Có dấu hiệu ung thư trực tràng từ lâu nhưng người đàn ông không biết

Nhiều tháng rối loạn đại tiện, người đàn ông 66 tuổi nghĩ do trĩ nên chủ quan. Khi đi khám, ông phát hiện ung thư trực tràng thấp, khối u chỉ cách hậu môn 4 cm.

11 giờ trước

Còn 50.000 người mòn mỏi chờ ghép tạng, Bộ Y tế đề xuất sửa luật

Số ca hiến tạng từ người chết não tại Việt Nam tăng mạnh, tháng 7 ghi nhận kỷ lục 8 ca. Tuy nhiên, nguồn tạng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu ghép ngày càng lớn.

23 giờ trước

https://baotintuc.vn/the-gioi/cuoc-chien-kep-chong-ebola-va-bao-ve-khi-dot-quy-hiem-tai-trai-tim-xanh-chau-phi-20260804065520169.htm

Nguyễn An /TTXVN

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

dịch Ebola châu Phi khỉ đột chương trình

    Đọc tiếp

    Những cuốn sách của các bác sĩ nổi tiếng Việt Nam

    Những cuốn sách của các bác sĩ nổi tiếng Việt Nam

    3 giờ trước 14:30 4/8/2026

    0

    Nhiều bác sĩ nổi tiếng ghi dấu ấn với những cuốn sách về y học, nghề y và cuộc sống. Trong bài này, Tri Thức - Znews giới thiệu đến độc giả 6 cuốn sách hay của các bác sĩ Việt Nam.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý