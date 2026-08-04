Những cuốn sách của các bác sĩ nổi tiếng Việt Nam

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"Hỏi bác sĩ nhi đồng - Giải đáp thắc mắc của cha mẹ về bệnh con nít" là một trong những cuốn sách được nhiều phụ huynh tìm đọc của bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM). Sách được phát hành lần đầu năm 2018, tổng hợp hàng trăm câu hỏi mà cha mẹ thường gặp khi chăm sóc trẻ như sốt, ho, tiêu chảy, tiêm chủng, dinh dưỡng hay sử dụng thuốc đúng. Ảnh:@truonghuukhanh.
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Điểm đặc biệt của cuốn sách nằm ở cách trình bày gần gũi, dễ hiểu, dựa trên các tình huống thực tế thay vì lý thuyết khô cứng. Từ kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực nhi khoa và bệnh truyền nhiễm, bác sĩ Khanh giúp phụ huynh hiểu rằng không phải mọi cơn sốt đều nguy hiểm, điều quan trọng là biết theo dõi các dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đi khám đúng thời điểm. Đây được xem là cuốn cẩm nang hữu ích dành cho những gia đình có con nhỏ. Ảnh: Duy Hiệu.
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"Câu chuyện từ trái tim" của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đưa độc giả đến với những câu chuyện đầy cảm xúc về nghề y. Cuốn sách được phát hành năm 2021, tập hợp những ký ức, trải nghiệm và suy ngẫm của tác giả sau nhiều năm gắn bó với ngành tim mạch và công tác quản lý bệnh viện. Ảnh: Nhã Nam.
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Qua mỗi ca bệnh và cuộc gặp gỡ, PGS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ những khoảnh khắc đưa ra quyết định sinh tử, đi cùng bài học về lòng trắc ẩn và niềm hy vọng. Tác phẩm không chỉ dành riêng cho người trong ngành, mà còn giúp độc giả thấu hiểu sâu sắc những áp lực thầm lặng phía sau chiếc áo blouse trắng. Ảnh: Việt Linh.
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Ra mắt năm 2018, "Để yên cho bác sĩ hiền" của ThS.BS Ngô Đức Hùng thu hút độc giả nhờ lối kể chuyện hài hước, tái hiện chân thực áp lực và những giây phút giành giật sự sống với tử thần tại khoa Cấp cứu. Ảnh: Nhã Nam.
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Qua những câu chuyện đời thường nơi phòng cấp cứu, tác phẩm hé lộ áp lực vô hình cùng những trăn trở đằng sau chiếc áo blouse trắng. Cuốn sách không chỉ dừng lại ở góc nhìn nghề nghiệp, mà còn là chiếc cầu nối gửi gắm thông điệp về sự thấu hiểu, tôn trọng và sẻ chia giữa người bệnh với nhân viên y tế. Ảnh: FBNV.
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Tác phẩm "Nơi ánh sáng không bao giờ tắt" (2021) của bác sĩ Trần Quốc Khánh ghi lại những câu chuyện đời, chuyện nghề chân thực và hành trình trưởng thành của một bác sĩ phẫu thuật cột sống. Ảnh: Thái Hà Books.
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Bằng lối viết giàu cảm xúc, tác giả khắc họa nhiều lát cắt của cuộc sống trong bệnh viện, nơi luôn tồn tại song song nỗi đau, hy vọng và lòng biết ơn. Những câu chuyện giản dị nhưng đầy tính nhân văn giúp người đọc thêm trân trọng những người đang ngày đêm làm công việc cứu người. Ảnh: BS.
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Trong khi đó, GS.BS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch danh dự Hội Ung thư Việt Nam, lại mang đến một sắc màu hoàn toàn khác với "Nhẹ bước lãng du". Cuốn sách được phát hành năm 2011, tập hợp những bài tản văn và ghi chép về các chuyến đi của tác giả qua nhiều quốc gia và vùng đất. Ảnh: Nguyễn Thuận.
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Không nói nhiều về bệnh viện hay bệnh tật, tác phẩm dẫn dắt độc giả khám phá lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và con người ở mỗi nơi tác giả đặt chân đến. Qua từng trang viết, GS.BS Nguyễn Chấn Hùng gửi gắm thông điệp rằng mỗi chuyến đi không chỉ mở rộng hiểu biết mà còn giúp con người sống chậm hơn, yêu cuộc sống và trân trọng quê hương hơn. Ảnh: BVUB TP.HCM.
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Dành cho các cặp vợ chồng chuẩn bị có con, cuốn sách "Chào con! Ba mẹ đã sẵn sàng" của ThS.BS Trần Thị Huyên Thảo, phát hành năm 2016, là cuốn sách cung cấp nhiều kiến thức hữu ích về hành trình làm cha mẹ. Từ giai đoạn chuẩn bị mang thai, chăm sóc thai kỳ đến nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, tác giả đưa ra những hướng dẫn dựa trên bằng chứng khoa học, đồng thời giải đáp nhiều thắc mắc mà các gia đình trẻ thường gặp. Ảnh: NXB Trẻ.
Trong cuốn sách Sống khỏe mạnh không phụ thuộc vào thuốc, giáo sư Ryoko Chiba cho rằng nguyên tắc cơ bản khi sử dụng thuốc trong cuộc sống thường ngày chính là “ngắn và cụ thể”. Khi nào bị bệnh thì uống thuốc. Hết bệnh thì nhanh chóng ngừng thuốc. Tuy nhiên, nếu chỉ thay đổi mỗi cách sử dụng thuốc thì chúng ta không thể khỏe mạnh lên. Để thật sự khỏe mạnh, mỗi chúng ta cũng cần thay đổi cả thói quen sống và cách suy nghĩ của mình.