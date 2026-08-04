Những cuốn sách của các bác sĩ nổi tiếng Việt Nam

Điểm đặc biệt của cuốn sách nằm ở cách trình bày gần gũi, dễ hiểu, dựa trên các tình huống thực tế thay vì lý thuyết khô cứng. Từ kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực nhi khoa và bệnh truyền nhiễm, bác sĩ Khanh giúp phụ huynh hiểu rằng không phải mọi cơn sốt đều nguy hiểm, điều quan trọng là biết theo dõi các dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đi khám đúng thời điểm. Đây được xem là cuốn cẩm nang hữu ích dành cho những gia đình có con nhỏ. Ảnh: Duy Hiệu.