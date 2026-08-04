Muốn sớm có con, đừng bỏ qua thói quen chăm sóc răng miệng này

Nhiều người chỉ chú ý đến chế độ ăn và lối sống khi chuẩn bị mang thai mà quên sức khỏe răng miệng. Một thói quen đơn giản mỗi ngày có thể góp phần cải thiện khả năng sinh sản.

Các cặp đôi đang muốn sinh con cần chuẩn bị tốt về sức khỏe thể chất và tinh thần. Ảnh: Shutterstock.

Khi lên kế hoạch mang thai, hầu hết cặp đôi đều tập trung vào việc ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, bổ sung axit folic hoặc giảm căng thẳng. Tuy nhiên, một yếu tố thường bị bỏ quên là sức khỏe răng miệng.

Theo Times of India, các nghiên cứu ngày càng cho thấy bệnh nướu răng và tình trạng viêm trong khoang miệng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cả nam và nữ. Vì vậy, một thói quen tưởng chừng rất nhỏ là dùng chỉ nha khoa mỗi ngày lại có thể mang đến lợi ích lớn cho những người đang mong có con.

Đánh răng thôi là chưa đủ để làm sạch hoàn toàn khoang miệng. Bàn chải không thể tiếp cận hết các kẽ răng - nơi mảng bám và vi khuẩn dễ tích tụ nhất. Nếu mảng bám không được loại bỏ, nướu răng có thể bị viêm, lâu dần tiến triển thành bệnh nha chu. Đây là bệnh viêm mạn tính, không chỉ ảnh hưởng đến răng miệng mà còn có thể gây phản ứng viêm trên toàn cơ thể.

Tình trạng viêm kéo dài có thể tác động tiêu cực đến hệ sinh sản. Ở nam giới, viêm mạn tính có liên quan đến sự suy giảm chất lượng tinh trùng, làm giảm số lượng, khả năng di động và chất lượng tinh trùng. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận nam giới mắc bệnh nha chu nặng thường có tinh dịch đồ kém hơn so với người có nướu khỏe mạnh.

Không chỉ nam giới, sức khỏe răng miệng cũng đóng vai trò quan trọng đối với khả năng mang thai của phụ nữ. Tình trạng viêm do bệnh nướu răng có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng nội tiết tố và môi trường thuận lợi cho quá trình thụ thai. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu còn ghi nhận mối liên hệ giữa sức khỏe răng miệng kém với một số biến chứng thai kỳ như sinh non, trẻ nhẹ cân khi sinh và đái tháo đường thai kỳ.

Do đó, việc chăm sóc răng miệng không chỉ quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị mang thai mà còn cần được duy trì suốt thai kỳ.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng dùng chỉ nha khoa không phải là "bí quyết" duy nhất giúp tăng khả năng có con. Khả năng sinh sản còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác, nội tiết, bệnh lý nền, di truyền và lối sống.

Tuy nhiên, đây là thói quen đơn giản, ít tốn kém và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể. Nếu đang có kế hoạch sinh con, cả hai vợ chồng nên:

Đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày bằng kem đánh răng có fluoride.

Dùng chỉ nha khoa mỗi ngày để làm sạch kẽ răng.

Khám răng định kỳ 6 tháng/lần.

Không bỏ qua các dấu hiệu như chảy máu chân răng, hôi miệng kéo dài, nướu sưng đỏ hoặc đau khi đánh răng.

Kết hợp chế độ ăn lành mạnh, ngủ đủ giấc, duy trì cân nặng hợp lý và hạn chế thuốc lá, rượu bia để bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu bệnh nướu răng, mọi người nên điều trị sớm thay vì chỉ tập trung vào các biện pháp hỗ trợ sinh sản khác. Một hàm răng và nướu khỏe mạnh không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe toàn thân mà còn có thể góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hành trình mang thai.