Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Mini Magazine

Mảnh giấy người chồng viết sau ca mổ khiến người vợ òa khóc

  • Thứ ba, 4/8/2026 14:32 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Vừa qua cơn nguy kịch sau ghép phổi, người đàn ông tay run run viết cho vợ: "Vợ khỏe không? Em đừng khóc, anh chịu không nổi...". Hai dòng chữ khiến người vợ bật khóc.

Người đàn ông ảnh 1

Trong cuốn "Món quà của sinh mệnh" (NXB Trẻ, dịch giả Đào Mai Lê), vợ chồng bác sĩ Irvin D. Yalom và Marilyn Yalom, từng chia sẻ về sự đồng hành trọn vẹn đến những ngày cuối cùng của cuộc đời. Yalom nhắn nhủ rằng ý nghĩa lớn nhất của sinh mạng không nằm ở việc trốn tránh khổ đau hay bệnh tật, mà là khoảng thời gian hữu hạn để hai con người yêu thương và nương tựa vào nhau.

Hình ảnh người vợ kiên trì ở trọ 4 tháng chờ tạng và mẩu giấy nhắn vội của người chồng vừa vượt qua ca phẫu thuật chính là hiện thân đời thực cho tinh thần ấy: Tình yêu và sự thấu hiểu chính là "món quà của sinh mệnh" vô giá, giúp con người băng qua những giờ phút tàn nhẫn nhất của bệnh tật.

Điều đầu tiên người đàn ông làm sau ca ghép phổi

Ngày 4/8, bác sĩ Nguyễn Quang Hòa, Bệnh viện Phổi Trung ương, chia sẻ câu chuyện đặc biệt trong phòng hồi sức sau ca ghép phổi cho bệnh nhân Đ.Đ.T. (59 tuổi, TP.HCM).

Sau ca ghép kéo dài 8 giờ và khoảng 24 giờ sau khi được rút ống nội khí quản, ông T. đã tỉnh táo nhưng chưa thể nói chuyện, đôi tay vẫn còn run. Khi vợ được vào phòng hồi sức gặp chồng, điều đầu tiên ông làm là xin điều dưỡng một mẩu giấy để viết.

Trên tờ giấy chỉ có hai dòng ngắn ngủi:

"Vợ khỏe không?"

"Em đừng khóc, anh chịu không nổi...".

Hai câu nói ngắn khiến người vợ òa khóc. Sau 4 tháng thuê trọ tại Hà Nội để chờ nguồn tạng, trải qua hai lần hy vọng rồi thất vọng, đến thời khắc ấy bà mới thực sự tin chồng mình đã vượt qua cửa tử.

"Tôi biết anh đã vượt qua rồi. Đó giống như một phép màu", người vợ nghẹn ngào chia sẻ.

Theo Bệnh viện Phổi Trung ương, ông T. được chẩn đoán suy hô hấp mạn tính do xơ phổi vô căn (Idiopathic Pulmonary Fibrosis - IPF) trên nền rối loạn lipid máu vào tháng 1/2025.

Người đàn ông ảnh 2

Ông T. (bên trái) sau ca ghép phổi từ người cho chết não. Ảnh: BVCC.

Bệnh tiến triển nhanh khiến ông phải phụ thuộc hoàn toàn vào oxy tại nhà 24/24 giờ. Các bác sĩ xác định ghép phổi là cơ hội duy nhất giúp duy trì sự sống.

Hành trình hơn 1.600 km để chờ ghép phổi

Do tình trạng sức khỏe không cho phép đi máy bay, người bệnh đã vượt hơn 1.600 km từ TP.HCM ra Hà Nội bằng đường bộ trong 4 ngày để nhập viện. Từ tháng 4/2026, ông được điều trị và theo dõi trong danh sách chờ ghép tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Ngày 17/7, bệnh viện nhận thông báo từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia về nguồn phổi hiến từ một nữ sinh viên 22 tuổi. Nghĩa cử của người hiến đã mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân.

Khoảng 8h45 ngày 18/7, ca ghép phổi chính thức bắt đầu. Sau 8 giờ phẫu thuật liên tục, ca mổ thành công. Hiện sức khỏe của người bệnh tiến triển tốt và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.

Không chỉ thực hiện thành công ca ghép, Bệnh viện Phổi Trung ương còn triển khai chương trình đào tạo và chuyển giao kỹ thuật ghép phổi, chăm sóc sau ghép cho Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM ngay trong và sau ca phẫu thuật.

Người đàn ông ảnh 3

Các bác sĩ thực hiện ca ghép phổi cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

TS.BS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, kể lại: "Cô gái ở TP.HCM đã cứu sống một người bệnh ở TP.HCM đang chờ đợi ở Hà Nội. Đây có lẽ là nhân duyên", bác sĩ Lượng chia sẻ.

TS Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, cho biết nếu năm 2024 được xem là cột mốc đột phá với 41 trường hợp hiến tạng từ người chết não thì đến năm 2025, con số này tăng lên 66 trường hợp. Tính đến đầu tháng 8/2026, cả nước đã ghi nhận 46 ca hiến tạng từ người chết não.

Riêng trong tháng 7/2026, Việt Nam có 8 trường hợp chết não hiến mô, tạng - mức cao nhất từng được ghi nhận trong một tháng. Theo TS Nguyễn Hoàng Phúc, đây là dấu mốc đặc biệt, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa của việc hiến tạng sau khi qua đời.

Từ 8 người hiến này, nhiều bệnh nhân suy tạng đã được cứu sống. Tim, gan, thận, phổi, giác mạc cùng nhiều mô, tạng khác được ghép thành công, mang lại cơ hội hồi sinh cho nhiều người bệnh trên cả nước.

Theo TS Phạm Gia Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, sau gần 40 năm phát triển lĩnh vực ghép tạng, Việt Nam mới ghi nhận khoảng 308 trường hợp hiến tạng từ người chết não, trong khi cả nước có khoảng 40.000-50.000 bệnh nhân đang chờ ghép tạng, riêng người chạy thận nhân tạo đã khoảng 40.000.

Hiện khoảng 70% nguồn tạng đến từ người hiến sống, trong khi chỉ 30% đến từ người chết não.

Nghề bác sĩ vất vả về mặt thời gian, tổn hao nhiều năng lượng và cảm xúc. Thế nhưng, trên thế gian này, không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y. Chạy trời không khỏi đau là tập hợp các ghi chép của tác giả Adam Kay trong 6 năm hành nghề y từ 2004 đến 2010, cuốn sách là bản báo cáo không khoan nhượng về công việc của đội ngũ y tế của Vương quốc Anh đang làm việc ngày đêm nhưng chưa được nhìn nhận và tôn trọng đúng mức.

Ký sinh trùng 'mở đường' cho vi khuẩn tấn công não bệnh nhân

Sau khi phát hiện E. coli trong dịch não tủy, bác sĩ tiếp tục truy tìm nguyên nhân và phát hiện bệnh nhân đồng thời nhiễm giun lươn, yếu tố làm tăng nguy cơ biến chứng nặng.

5 giờ trước

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra một thói quen truyền dịch nguy hiểm

Theo PGS Nguyễn Lân Hiếu, chỉ một số ít trường hợp thực sự cần truyền dịch. Việc tự ý truyền tại nhà có thể dẫn đến sốc phản vệ, nhiễm trùng, thậm chí đe dọa tính mạng.

5 giờ trước

Có dấu hiệu ung thư trực tràng từ lâu nhưng người đàn ông không biết

Nhiều tháng rối loạn đại tiện, người đàn ông 66 tuổi nghĩ do trĩ nên chủ quan. Khi đi khám, ông phát hiện ung thư trực tràng thấp, khối u chỉ cách hậu môn 4 cm.

9 giờ trước

Những cuốn sách của các bác sĩ nổi tiếng Việt Nam

Những cuốn sách của các bác sĩ nổi tiếng Việt Nam

50 phút trước 14:30 4/8/2026

0

Nhiều bác sĩ nổi tiếng ghi dấu ấn với những cuốn sách về y học, nghề y và cuộc sống. Trong bài này, Tri Thức - Znews giới thiệu đến độc giả 6 cuốn sách hay của các bác sĩ Việt Nam.

Phương Anh

Người đàn ông bật khóc ghép phổi hiến tạng

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý