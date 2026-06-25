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Sức khỏe Mẹ và Bé

Trái cây ba mẹ nên mua cho bé ăn thường xuyên

  • Thứ năm, 25/6/2026 14:08 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Một số loại trái cây quen thuộc như chuối, cam, đu đủ hay xoài chín có thể mang lại nhiều lợi ích cho tiêu hóa, miễn dịch và sự phát triển của trẻ nếu được bổ sung hợp lý.

Chuối là một trong những loại trái cây dễ ăn nhất với trẻ nhỏ. Ảnh: Magnific.

Trái cây là nhóm thực phẩm quan trọng trong chế độ ăn của trẻ nhờ cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Nếu lựa chọn phù hợp, trái cây không chỉ hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, bổ sung nước mà còn giúp trẻ hình thành thói quen ăn uống lành mạnh từ sớm. Dưới đây là một số loại trái cây nên đưa vào chế độ ăn của bé.

Chuối

Theo Healthline, chuối là một trong những loại trái cây dễ ăn nhất với trẻ nhỏ. Loại quả này mềm, ngọt nhẹ, dễ nghiền hoặc cắt nhỏ nên phù hợp với cả trẻ đang tập ăn dặm lẫn trẻ lớn hơn.

Chuối cung cấp carbohydrate giúp bổ sung năng lượng nhanh, đồng thời chứa kali - khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp, tim mạch và cân bằng điện giải. Ngoài ra, chuối còn có một lượng chất xơ hòa tan nhất định, giúp hỗ trợ tiêu hóa. Với những trẻ hay táo bón, ăn chuối chín đúng lượng có thể giúp phân mềm hơn.

Cam, quýt, bưởi

Nhóm trái cây có múi như cam, quýt hay bưởi là lựa chọn rất đáng cân nhắc nếu ba mẹ muốn bổ sung vitamin C cho con, theo Eating Well. Vitamin C tham gia vào nhiều quá trình trong cơ thể, trong đó có hỗ trợ miễn dịch, giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn và góp phần bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa.

Bên cạnh vitamin C, các loại quả có múi còn chứa nhiều nước, giúp trẻ bù dịch, nhất là trong những ngày thời tiết nóng hoặc khi trẻ vận động nhiều. Chất xơ trong múi quả cũng có lợi cho hệ tiêu hóa.

Đu đủ

Đu đủ là loại quả mềm, ngọt dịu và khá “thân thiện” với hệ tiêu hóa của trẻ. Đu đủ chín chứa vitamin A, vitamin C, folate và chất xơ. Trong đó, vitamin A đóng vai trò quan trọng đối với thị lực, miễn dịch và sự phát triển của các mô biểu mô.

Nhiều trẻ nhỏ gặp tình trạng táo bón trong giai đoạn ăn dặm hoặc khi chuyển sang chế độ ăn đặc hơn. Trong trường hợp này, đu đủ là một lựa chọn phù hợp vì vừa mềm, dễ ăn, vừa bổ sung nước và chất xơ.

Xoài chín

Xoài chín là loại quả được nhiều trẻ yêu thích nhờ vị ngọt đậm và mùi thơm dễ chịu, theo WebMD. Xoài cung cấp vitamin A, vitamin C cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa. Vitamin A trong xoài có vai trò quan trọng với mắt, làn da và hệ miễn dịch, trong khi vitamin C giúp hỗ trợ hấp thu sắt và bảo vệ tế bào.

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Kỳ Duyên

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