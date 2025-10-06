Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Dấu chấm hết cho Neymar?

  • Thứ hai, 6/10/2025 09:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Với lịch sử chấn thương chồng chất ở tuổi 33, khả năng Neymar kịp bình phục để dự World Cup 2026 trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Cánh cửa ở tuyển Brazil có thể khép lại với Neymar.

Cơn ác mộng chấn thương của Neymar chưa dừng lại. Chủ tịch CLB Santos, ông Marcelo Teixeira, xác nhận tiền đạo 33 tuổi sẽ tiếp tục ngồi ngoài ít nhất đến tháng 11, khiến tương lai của anh tại CLB lẫn đội tuyển Brazil thêm phần u ám.

Dễ hiểu khi Neymar tiếp tục bị gạch tên khi Liên đoàn Bóng đá Brazil công bố danh sách tập trung cho hai trận giao hữu tháng 10 gặp Hàn Quốc (10/10) và Nhật Bản (14/10). HLV Carlo Ancelotti gọi lại Vinicius Jr. và Rodrygo, nhưng ngôi sao số 10 vắng mặt do chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương đùi.

Neymar ban đầu hy vọng có thể tái xuất trong đợt tập trung này, song chưa đạt thể trạng tốt nhất. "Không có gì bất ngờ", một quan chức Liên đoàn Brazil chia sẻ. "Chúng tôi được thông báo rằng cậu ấy sẽ không kịp bình phục".

Dau cham het cho Neymar? anh 1

Cơn ác mộng chấn thương chưa buông tha Neymar suốt hơn 2 năm qua.

Theo xác nhận từ Santos, chấn thương đùi dai dẳng buộc Neymar phải nghỉ đến tháng 11, đồng nghĩa sẽ bỏ lỡ thêm nhiều trận đấu quan trọng khi CLB đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng. Hiện Santos chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm với phong độ tệ hại, thắng 1 trong 8 trận gần nhất.

Từ đầu mùa, Neymar ghi 6 bàn trong 21 trận, con số khiêm tốn với một cầu thủ từng là niềm cảm hứng của cả đội. Kể từ khi trở lại Brazil, anh liên tục vật lộn với các vấn đề thể lực, khiến tầm ảnh hưởng chuyên môn bị hạn chế rõ rệt.

Chấn thương mới nhất càng đẩy Neymar vào tình trạng bất ổn. Anh từng đứt dây chằng chéo trước (ACL) trong trận gặp Uruguay hồi tháng 10/2023, khiến quãng thời gian ngắn ngủi ở Al-Hilal bị chấm dứt sớm và phải mất gần một năm để hồi phục.

Ở tuổi 33 và với lịch sử chấn thương chồng chất, mỗi lần nghỉ dài lại khiến hy vọng trở lại đỉnh cao của Neymar thêm mong manh. Tờ Goal lo ngại Neymar không còn đủ thời gian và thể lực để dự World Cup 2026.

Rodrygo trở lại tuyển Brazil, Neymar bị gạch tên

HLV Carlo Ancelotti gọi lại Vinicius Junior, Rodrygo và Eder Militao khi công bố danh sách triệu tập tuyển Brazil cho loạt trận FIFA Days tháng 10.

06:58 2/10/2025

Hai ngã rẽ trái ngược ở tuổi 33 của Coutinho và Neymar

Philippe Coutinho đang hồi sinh rực rỡ trong màu áo Vasco da Gama, trong khi Neymar Jr. tiếp tục chìm trong vòng xoáy chấn thương và dần xa rời ánh hào quang.

20:15 1/10/2025

Neymar gây thất vọng

Neymar đang trong giai đoạn hồi phục và được dự đoán chỉ trở lại sân cỏ vào tháng 11, thời điểm giải VĐQG Brazil sắp hạ màn.

07:40 29/9/2025

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Dấu chấm hết cho Neymar? Neymar Neymar Santos Brazil

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

    Facebook

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý