Dấu chấm hết cho Neymar?

Với lịch sử chấn thương chồng chất ở tuổi 33, khả năng Neymar kịp bình phục để dự World Cup 2026 trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Cánh cửa ở tuyển Brazil có thể khép lại với Neymar.

Cơn ác mộng chấn thương của Neymar chưa dừng lại. Chủ tịch CLB Santos, ông Marcelo Teixeira, xác nhận tiền đạo 33 tuổi sẽ tiếp tục ngồi ngoài ít nhất đến tháng 11, khiến tương lai của anh tại CLB lẫn đội tuyển Brazil thêm phần u ám.

Dễ hiểu khi Neymar tiếp tục bị gạch tên khi Liên đoàn Bóng đá Brazil công bố danh sách tập trung cho hai trận giao hữu tháng 10 gặp Hàn Quốc (10/10) và Nhật Bản (14/10). HLV Carlo Ancelotti gọi lại Vinicius Jr. và Rodrygo, nhưng ngôi sao số 10 vắng mặt do chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương đùi.

Neymar ban đầu hy vọng có thể tái xuất trong đợt tập trung này, song chưa đạt thể trạng tốt nhất. "Không có gì bất ngờ", một quan chức Liên đoàn Brazil chia sẻ. "Chúng tôi được thông báo rằng cậu ấy sẽ không kịp bình phục".

Cơn ác mộng chấn thương chưa buông tha Neymar suốt hơn 2 năm qua.

Theo xác nhận từ Santos, chấn thương đùi dai dẳng buộc Neymar phải nghỉ đến tháng 11, đồng nghĩa sẽ bỏ lỡ thêm nhiều trận đấu quan trọng khi CLB đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng. Hiện Santos chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm với phong độ tệ hại, thắng 1 trong 8 trận gần nhất.

Từ đầu mùa, Neymar ghi 6 bàn trong 21 trận, con số khiêm tốn với một cầu thủ từng là niềm cảm hứng của cả đội. Kể từ khi trở lại Brazil, anh liên tục vật lộn với các vấn đề thể lực, khiến tầm ảnh hưởng chuyên môn bị hạn chế rõ rệt.

Chấn thương mới nhất càng đẩy Neymar vào tình trạng bất ổn. Anh từng đứt dây chằng chéo trước (ACL) trong trận gặp Uruguay hồi tháng 10/2023, khiến quãng thời gian ngắn ngủi ở Al-Hilal bị chấm dứt sớm và phải mất gần một năm để hồi phục.

Ở tuổi 33 và với lịch sử chấn thương chồng chất, mỗi lần nghỉ dài lại khiến hy vọng trở lại đỉnh cao của Neymar thêm mong manh. Tờ Goal lo ngại Neymar không còn đủ thời gian và thể lực để dự World Cup 2026.