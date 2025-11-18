Dấu chấm hết cho 4 cầu thủ Arsenal

Arsenal được cho là đón nhận mọi đề nghị dành cho 4 cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng tháng 1, trong bối cảnh đội bóng cần cân đối tài chính sau mùa hè chi đậm.

Jesus có thể rời Arsenal.

"The Gunners" vung tiền đưa về Viktor Gyokeres, Noni Madueke và Martin Zubimendi trong hè 2025. Và đến lúc này, khoản đầu tư ấy đang phát huy tác dụng.

Arsenal dẫn đầu Premier League, hơn Man City 4 điểm và bỏ xa Liverpool 8 điểm. Ở Champions League, họ cùng Bayern Munich và Inter Milan là 3 đội duy nhất thắng cả 4 lượt trận.

Tuy nhiên, việc chi mạnh tay buộc Arsenal phải tính toán ở phiên chợ đông. Nhiều cầu thủ dự bị cần được ra sân nhiều hơn trong năm diễn ra World Cup, và bản thân Arsenal cũng muốn tinh gọn lực lượng để ổn định quỹ lương.

Theo Daily Mail, Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus nằm trong danh sách có thể ra đi. Martinelli mất vị trí vào tay Leandro Trossard, chỉ đá chính hai trận ở Premier League mùa này. Nếu một đề nghị hấp dẫn xuất hiện, đặc biệt là từ Saudi Arabia, Arsenal sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán.

Jesus cũng không chắc tương lai. Chấn thương dây chằng chéo trước đầu năm khiến anh chưa thi đấu trở lại, trong khi hàng công giờ thuộc về Kai Havertz và Gyokeres. Arsenal muốn Jesus có vài phút thi đấu trước khi tính chuyện bán anh trong tháng 1 hoặc mùa hè.

Sao trẻ Ethan Nwaneri có thể được cho mượn nếu có đề nghị phù hợp. Ngược lại, Ben White cũng nằm trong diện bị thanh lý, nhưng Myles Lewis-Skelly sẽ không rời Emirates dù giảm thời lượng thi đấu. Hậu vệ 19 tuổi mất suất đá chính vào tay Riccardo Calafiori, song Arteta muốn giữ anh bởi Calafiori vừa gặp vấn đề sức khỏe.

Daily Mail khẳng định cả 4 cầu thủ kể trên không còn tương lai lâu dài ở Emirates, có thể chia tay Arsenal chậm nhất là vào hè 2026.