Tuyển Brazil khiến Arsenal phẫn nộ

Đội ngũ y tế Arsenal nổi giận khi trung vệ trụ cột Gabriel Magalhaes dính chấn thương trong trận giao hữu giữa Brazil và Senegal đêm 15/11.

Chấn thương của Gabriel đến ở thời điểm nhạy cảm.

Phút 64 trên sân Emirates, Gabriel bị đau ở vùng háng và lập tức ra dấu xin thay người. Cầu thủ 27 tuổi nằm sân khá lâu trước khi tập tễnh rời sân và được thay bởi Wesley.

Sky Sports cho biết Gabriel gặp vấn đề từ trước khi trận đấu diễn ra, khi phải tập khởi động riêng thay vì hội quân cùng cả đội. Nhiều dấu hiệu cho thấy tuyển Brazil mạo hiểm và thiếu cẩn trọng khi quyết định để anh ra sân từ đầu, điều dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Sự phẫn nộ của Arsenal không chỉ đến từ việc Gabriel chấn thương, mà còn từ cách Brazil xử lý tình hình. Nhiều người hâm mộ và chuyên gia chỉ trích rằng với sự hiện diện của các trung vệ khác như Militao, Alexsandro và Marquinhos, Brazil hoàn toàn có thể rút Gabriel khỏi đội hình để tránh rủi ro. Thay vào đó, họ để anh thi đấu trong một trận đấu giao hữu.

Sau trận, HLV Carlo Ancelotti xác nhận trung vệ của Arsenal gặp vấn đề ở cơ khép: "Cậu ấy cần kiểm tra thêm vào ngày mai. Chúng tôi rất tiếc và hy vọng Gabriel sẽ sớm bình phục". Thuyền trưởng tuyển Brazil cũng gửi lời xin lỗi đến CLB chủ quản Arsenal.

Vụ việc này một lần nữa đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, cũng như vấn đề quản lý sức khỏe cầu thủ trong bối cảnh mùa giải đầy khốc liệt.

