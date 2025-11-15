Cunha từ chối Arsenal

Khi hội quân cùng tuyển Brazil trong tháng 11, Matheus Cunha trở thành tâm điểm chú ý sau đoạn video ghi lại phản ứng của anh trước câu hỏi về việc gia nhập Arsenal.

Cunha khẳng định không sang Arsenal.

Cunha gia nhập MU hồi hè 2025 với mức phí 62,5 triệu bảng sau khi tỏa sáng trong màu áo Wolves. Trước khi cập bến Old Trafford, chân sút người Brazil là một trong những cái tên được săn đón nhất Premier League và được liên hệ mạnh mẽ tới Arsenal. Không ít CĐV "Pháo thủ" từng hy vọng anh sẽ đến Emirates.

Do đó, khi tình cờ gặp Cunha tại khách sạn nơi tuyển Brazil đóng quân trước trận giao hữu gặp Senegal vào khuya 15/11 (giờ Hà Nội), một fan Arsenal tranh thủ hỏi thẳng: "Anh có bao giờ đến Arsenal không?".

Phản ứng của Cunha đủ để các CĐV MU thở phào. Thay vì trả lời, anh bật cười lớn rồi bước tiếp vào phòng bên cạnh. Trước khi khuất dạng, Cunha chỉ buông một câu ngắn gọn: "Không, cảm ơn".

Khoảnh khắc này lập tức lan truyền mạnh mẽ. Fan MU thích thú để lại loạt bình luận: "Tuyệt vời", "Cunha cười là hiểu Arsenal rồi", "Anh ấy chọn màu đỏ đúng nghĩa luôn", "Giờ thì chẳng đi đâu nữa".

Cunha mới ghi 1 bàn ở Premier League nhưng gây ấn tượng mạnh trong hệ thống tấn công của Ruben Amorim, hỗ trợ hiệu quả cho Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Việc anh khoác áo số 10 gắn với các huyền thoại Denis Law và Wayne Rooney, càng củng cố niềm kỳ vọng từ khán giả Old Trafford.

Chia sẻ với SunSport, Cunha nói không yêu cầu số áo này: "Gia nhập MU là giấc mơ. Khi họ đưa áo số 10 cho tôi, tôi chỉ hỏi lại: 'Các anh chắc chứ?'. Và tôi sẵn sàng. Tôi thấy mình thật may mắn khi được tin tưởng như vậy".

Với phản ứng dí dỏm trước câu hỏi của fan Arsenal, Cunha dường như gửi tín hiệu rõ ràng hiện tại và tương lai của anh là MU.