FIFA có thể trả tiền cho Arsenal

Arsenal đứng trước khả năng nhận khoản bồi thường lớn từ FIFA sau khi trung vệ Gabriel Magalhaes dính chấn thương trong trận giao hữu giữa Brazil và Senegal.

Gabriel đá chính trong chiến thắng 2-0 của Brazil trước Senegal tại sân Emirates nhờ công của Estevao và Casemiro. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi trung vệ 27 tuổi buộc phải rời sân ở phút 64 sau tình huống tự ngã xuống và ra dấu xin thay người.

Đây là đòn giáng mạnh vào Arsenal bởi Gabriel là nhân tố quan trọng bậc nhất mùa này. Anh chơi mọi phút tại Premier League trong 17 trận góp mặt, giúp đội dẫn đầu giải đấu với 13 trận giữ sạch lưới, chỉ lọt lưới 5 bàn.

Trong bối cảnh derby Bắc London với Tottenham đang cận kề, chấn thương của Gabriel khiến hàng thủ Arsenal càng thêm mong manh. Chưa kể chuỗi trận căng thẳng trước mắt, gặp Bayern Munich ở Champions League, rồi Chelsea, Brentford và Aston Villa tại Premier League.

Tuy nhiên, nếu Gabriel phải nghỉ dài hạn, Arsenal sẽ không trắng tay. Theo "chương trình bảo vệ CLB" có hiệu lực từ năm 2012, FIFA sẽ bồi thường cho CLB khi cầu thủ dính chấn thương trong lúc làm nhiệm vụ quốc gia.

Điều kiện là cầu thủ phải nghỉ tối thiểu 28 ngày liên tiếp, và mức bồi thường tối đa có thể lên tới 6,6 triệu bảng, tương ứng với khoản chi trả 18.000 bảng mỗi ngày, tương đương việc FIFA gánh lương cầu thủ trong thời gian điều trị.

Hiện tại, Newcastle cũng hưởng chế độ này cho bản hợp đồng 55 triệu bảng Yoane Wissa khi cầu thủ dính chấn thương đầu gối do thi đấu cho DR Congo từ tháng 9 và bỏ lỡ 16 trận liên tiếp.