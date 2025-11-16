Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

FIFA có thể trả tiền cho Arsenal

  • Chủ nhật, 16/11/2025 19:22 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Arsenal đứng trước khả năng nhận khoản bồi thường lớn từ FIFA sau khi trung vệ Gabriel Magalhaes dính chấn thương trong trận giao hữu giữa Brazil và Senegal.

Gabriel đá chính trong chiến thắng 2-0 của Brazil trước Senegal tại sân Emirates nhờ công của Estevao và Casemiro. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi trung vệ 27 tuổi buộc phải rời sân ở phút 64 sau tình huống tự ngã xuống và ra dấu xin thay người.

Đây là đòn giáng mạnh vào Arsenal bởi Gabriel là nhân tố quan trọng bậc nhất mùa này. Anh chơi mọi phút tại Premier League trong 17 trận góp mặt, giúp đội dẫn đầu giải đấu với 13 trận giữ sạch lưới, chỉ lọt lưới 5 bàn.

Trong bối cảnh derby Bắc London với Tottenham đang cận kề, chấn thương của Gabriel khiến hàng thủ Arsenal càng thêm mong manh. Chưa kể chuỗi trận căng thẳng trước mắt, gặp Bayern Munich ở Champions League, rồi Chelsea, Brentford và Aston Villa tại Premier League.

Tuy nhiên, nếu Gabriel phải nghỉ dài hạn, Arsenal sẽ không trắng tay. Theo "chương trình bảo vệ CLB" có hiệu lực từ năm 2012, FIFA sẽ bồi thường cho CLB khi cầu thủ dính chấn thương trong lúc làm nhiệm vụ quốc gia.

Điều kiện là cầu thủ phải nghỉ tối thiểu 28 ngày liên tiếp, và mức bồi thường tối đa có thể lên tới 6,6 triệu bảng, tương ứng với khoản chi trả 18.000 bảng mỗi ngày, tương đương việc FIFA gánh lương cầu thủ trong thời gian điều trị.

Hiện tại, Newcastle cũng hưởng chế độ này cho bản hợp đồng 55 triệu bảng Yoane Wissa khi cầu thủ dính chấn thương đầu gối do thi đấu cho DR Congo từ tháng 9 và bỏ lỡ 16 trận liên tiếp.

Tuyển Brazil khiến Arsenal phẫn nộ

Đội ngũ y tế Arsenal nổi giận khi trung vệ trụ cột Gabriel Magalhaes dính chấn thương trong trận giao hữu giữa Brazil và Senegal đêm 15/11.

12 giờ trước

Cú sốc với Arsenal

Arsenal đối mặt với nỗi lo khi trung vệ trụ cột Gabriel Magalhaes dính chấn thương trong trận giao hữu giữa Brazil và Senegal rạng sáng 16/11.

14 giờ trước

Cunha từ chối Arsenal

Khi hội quân cùng tuyển Brazil trong tháng 11, Matheus Cunha trở thành tâm điểm chú ý sau đoạn video ghi lại phản ứng của anh trước câu hỏi về việc gia nhập Arsenal.

27:1633 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Arsenal được bù tiền FIFA Arsenal Gabriel Brazil

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Da Nang loai SLNA o Cup Quoc gia hinh anh

Đà Nẵng loại SLNA ở Cúp Quốc gia

11 phút trước 20:02 16/11/2025

0

Tối 16/11, Đà Nẵng đánh bại SLNA với tỉ số 3-2 thuộc vòng 1/8, qua đó giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26.

Ronaldo len tieng sau tam the do hinh anh

Ronaldo lên tiếng sau tấm thẻ đỏ

11 phút trước 20:02 16/11/2025

0

Cristiano Ronaldo gửi lời động viên đến các đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha trước cuộc chạm trán Armenia thuộc vòng loại World Cup 2026 tối 16/11.

MU chot thuong vu chuyen nhuong tiep theo hinh anh

MU chốt thương vụ chuyển nhượng tiếp theo

32 phút trước 19:41 16/11/2025

0

MU bước vào giai đoạn chuẩn bị cho một cuộc cải tổ quan trọng ở tuyến giữa, khi HLV Ruben Amorim yêu cầu bổ sung lực lượng trước mùa giải tới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý