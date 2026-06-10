Dấu ấn Pháp ở 13 đội tuyển dự World Cup 2026

Có tới 102 cầu thủ sinh ra tại Pháp góp mặt ở World Cup 2026 trong màu áo 13 đội tuyển khác nhau, phản ánh sức ảnh hưởng đặc biệt của nền bóng đá và lịch sử nước Pháp.

Dù sinh ra ở Pháp nhưng Laporte chọn khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha.

World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của những ngôi sao hàng đầu thế giới mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng của bóng đá Pháp. Theo thống kê, sẽ có 102 cầu thủ sinh ra trên lãnh thổ Pháp tham dự giải đấu, nhưng không phải tất cả đều khoác áo "Les Bleus".

Ngoài 23 cầu thủ trong danh sách tuyển Pháp của HLV Didier Deschamps, còn 79 cầu thủ khác lựa chọn đại diện cho 12 đội tuyển quốc gia khác nhau. Đây là con số cao nhất trong số các quốc gia có cầu thủ góp mặt tại World Cup 2026.

Algeria và Haiti là hai đội tuyển hưởng lợi nhiều nhất từ nguồn nhân lực này khi mỗi đội sở hữu 13 cầu thủ sinh ra tại Pháp.

Xếp sau là CHDC Congo với 11 cầu thủ và Senegal với 10 cầu thủ. Ngoài ra, Morocco, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Ghana, Qatar, Cape Verde hay Tây Ban Nha cũng có những đại diện trưởng thành từ môi trường bóng đá Pháp.

Những cái tên nổi bật gồm Riyad Mahrez, Houssem Aouar, Amine Gouiri (Algeria), Nicolas Pepe và Evan Ndicka (Bờ Biển Ngà), Kalidou Koulibaly (Senegal), Cedric Bakambu (CHDC Congo), hay Aymeric Laporte trong màu áo Tây Ban Nha.

Hiện tượng này phần lớn xuất phát từ làn sóng nhập cư kéo dài nhiều thập kỷ. Nhiều cầu thủ là con hoặc cháu của các gia đình gốc Phi sinh sống tại Pháp. Họ trưởng thành trong hệ thống đào tạo trẻ hàng đầu châu Âu trước khi lựa chọn cống hiến cho quê hương tổ tiên.

Ở chiều ngược lại, tuyển Pháp cũng tiếp tục sở hữu dàn sao chất lượng như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, William Saliba, Dayot Upamecano hay Aurelien Tchouameni.

World Cup 2026 vì thế trở thành minh chứng rõ nét cho sức mạnh của nền bóng đá Pháp. Dù thi đấu dưới nhiều lá cờ khác nhau, hơn 100 cầu thủ sinh ra tại quốc gia Tây Âu này vẫn sẽ để lại dấu ấn đậm nét tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ác mộng của các đại diện Châu Âu tại World Cup 2026 Thời tiết đang trở thành vấn đề ám ảnh các đại diện Châu Âu ngay trước thềm World Cup 2026.