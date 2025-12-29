Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Danh sách 285 xe bị phạt nguội trong một tuần ở Bắc Ninh

  • Thứ hai, 29/12/2025 10:23 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Tuần từ 19 tới 26/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện và xử lý 285 xe vi phạm giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh, trong số 285 xe vi phạm có 128 xe ô tô, 157 xe mô tô, trong đó tập trung ở các lỗi vi phạm như: Vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm vạch kẻ đường, rẽ trái nơi có biển cấm rẽ trái...

Camera phat nguoi Bac Ninh anh 1

Ô tô vượt đèn đỏ. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Danh sách vi phạm cụ thể như sau:

Xe ô tô vượt đèn đỏ:23C-025.58; 30G-411.86; 30H-578.08; 98A-128.90; 98A-727.77; 98A-737.37; 98A-761.18; 98C-291.94; 98H-020.40; 98RM-02490; 99A-231.25; 99A-433.96; 99B-140.33; 99C-179.68; 99D-019.51.

Ô tô vi phạm vạch kẻ đường: 12A-251.91; 12C-006.33; 14A-231.99; 19H-046.77; 20H-021.80; 27E-004.56; 29A-055.07; 29C-715.10; 29C-913.73; 29H-965.84;30A-791.57; 30B-200.41; 30G-197.73; 30M-062.49; 30P-6229;34A-938.48;51H-506.11;88A-178.24;98A-043.97; 98A-101.65; 98A-119.30; 98A-181.06; 98A-202.20; 98A-202.84; 98A-206.83; 98A-221.31; 98A-226.19; 98A-246.38; 98A-278.55; 98A-287.18; 98A-417.08; 98A-460.00; 98A-523.21; 98A-656.01; 98A-680.78; 98A-681.62; 98A-710.77; 98A-716.28; 98A-719.11; 98A-748.06; 98A-807.17; 98A-812.47; 98A-849.75; 98A-851.64; 98A-926.53; 98B-021.02; 98B-161.31; 98C-097.58; 98C-136.74; 98C-172.86; 98C-195.62; 98C-254.85; 98C-326.91; 98C-367.64; 98C-372.31; 98H-016.95; 98H-022.43; 98H-045.75; 98LD-005.69;99A-236.38; 99A-257.41; 99A-516.18; 99A-956.19; 99B-115.63; 99B-117.13; 99B-177.45; 99C-352.64.

Ô tô rẽ trái nơi có biển cấm rẽ trái:29A-341.97; 29C-145.86; 29C-728.68; 29H-038.89; 30A-768.75; 30B-102.61; 30L-041.38; 30U-8891;90A-607.93; 98A-056.27; 98A-237.60; 98A-409.49; 98A-418.99; 98A-600.87; 98A-740.24; 98A-776.07; 98A-923.04; 98A-2099; 98B-061.76; 98H-046.27;99A-268.14; 99A-831.81; 99B-079.20; 99B-122.11; 99C-187.16; 99D-023.74.

Camera phat nguoi Bac Ninh anh 2

Ô tô rẽ trái tại nơi có biển cấm rẽ trái tại phường Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Ô tô dừng xe dưới gầm cầu vượt: 12A-176.20; 29H-002.51; 29K-043.30; 30E-572.24; 30H-965.01; 30L-509.57; 88C-257.20; 89A-797.15; 89B-019.71;98A-315.61; 98A-566.19; 98A-728.22; 98A-728.69; 99B-129.03.

Ô tô chạy quá tốc độ quy định: 23B-000.87; 98B-147.71; 98C-341.24.

Xe mô tô vượt đèn đỏ: 11AL-009.69; 15AE-062.67; 22AA-186.31; 26B2-622.28; 29L1-317.17;98AA-067.84; 98AA-076.11; 98AA-084.55; 98AA-091.16; 98AA-100.96; 98AA-121.99; 98AA-127.52; 98AA-452.21; 98AB-029.73; 98AG-024.78; 98AH-085.73; 98AK-083.86; 98B1-056.78; 98B1-168.67; 98B1-184.59; 98B1-210.10; 98B1-250.77; 98B1-414.98; 98B1-420.24; 98B1-494.50; 98B1-781.16; 98B1-841.28; 98B1-873.31; 98B1-950.36; 98B2-026.45; 98B2-030.88; 98B2-046.30; 98B2-069.08; 98B2-086.39; 98B2-628.90; 98B2-744.93; 98B2-813.16; 98B2-948.01; 98B3-039.12; 98B3-078.96; 98B3-150.29; 98B3-151.34; 98B3-203.64; 98B3-422.75; 98B3-424.23; 98B3-448.91; 98B3-543.27; 98B3-590.44; 98B3-666.08; 98B3-705.68; 98B3-777.14; 98B3-836.97; 98B3-876.30; 98B3-889.47; 98B3-901.92; 98B3-946.76; 98B3-975.45; 98B3-979.38; 98E1-518.01; 98F1-100.16; 98F1-439.37; 98G1-008.41; 98G1-146.29; 98K1-198.55; 98K1-209.48; 98K1-213.41; 98K1-295.72; 99AA-402.42; 99AA-601.38; 99AA-873.08; 99AA-982.40; 99AA-985.10; 99H1-299.37.

Camera phat nguoi Bac Ninh anh 3

Xe ô tô lấn làn. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Mô tô chạy quá tốc độ quy định: 11G1-008.56;12AA-03468; 12AA-196.07; 12AA-202.72; 12AA-23248; 12AA-24077; 12AA-24321; 12AA-256.38; 12AA-261.59; 12AA-262.78; 12AA-332.72; 12AA-35917; 12AA-507.30; 12BA-040.07; 12B1-031.05; 12B1-17496; 12B1-200.53; 12D1-12843; 12D1-14948; 12D1-186.22; 12D1-25659; 12FA-034.72; 12FA-055.03; 12FA-07319; 12F5-4292; 12F9-8225; 12H1-09587; 12H1-121.77; 12H1-133.80; 12H1-158.35; 12H1-299.76; 12H1-369.32; 12H1-467.15; 12HA-04009; 12HA-079.52; 12HA-105.30; 12HA-110.64; 12HA-117.81; 12K6-6454; 12K8-4456; 12L1-059.75; 12L1-146.98; 12L1-306.29; 12LA-05707; 12P1-163.79; 12P1-172.87; 12S1-114.53; 12SA-03392; 12SA-053.85; 12VA-028.18; 12VA-031.42; 12X1-256.12; 12X1-261.85; 12Z1-039.59;15B3-160.71; 20AC-037.06; 21E1-59257; 24B3-08060; 25M1-099.59; 28G1-369.08; 29V7-602.09; 36AU-050.91; 37AS-011.99; 88C1-315.82;98AE-05277; 98AF-04944; 98B1-401.66; 98B2-445.09; 98B2-452.07; 98E1-855.83; 98F1-04662; 98F8-5982; 98K1-167.99; 98L1-107.49; 98M1-32155; 99AA-873.87.

Khi đến xử lý phạt nguội, người vi phạm cần chuẩn bị giấy tờ:

Đối với xe ô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan công an, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Đối với xe mô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan công an, đăng ký xe, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Hiện trạng giao thông tại Hà Nội sau 6 ngày triển khai camera AI Sau 6 ngày vận hành trung tâm giao thông ứng dụng camera AI, nhiều nút giao trọng điểm tại Hà Nội ghi nhận chuyển biến rõ nét về trật tự giao thông.

Lắp đặt nhiều camera AI, lực lượng CSGT sẽ làm nhiệm vụ gì?

Dù hệ thống camera AI ngày càng được lắp đặt rộng khắp và đảm nhiệm hiệu quả việc giám sát, phát hiện vi phạm, xử phạt nguội, nhưng lực lượng CSGT vẫn giữ vai trò trung tâm, không thể thay thế.

18:33 19/12/2025

Camera AI có phạt nguội người 'đi bão' mừng U22 Việt Nam vô địch?

Đêm 18/12, sau khi U22 Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, người dân tại nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực trung tâm Hà Nội, đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.

13:51 19/12/2025

Camera thông minh ‘soi’ mọi vi phạm, phạt nguội tới chục triệu đồng

Theo các chuyên gia, việc ứng dụng camera tích hợp AI sẽ giúp phát hiện vi phạm và xử phạt nguội hiệu quả hơn.

16:10 16/12/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/danh-sach-285-xe-bi-phat-nguoi-trong-mot-tuan-o-bac-ninh-ar995591.html

Văn Chương/VTC News

Camera phạt nguội Bắc Ninh Bắc Ninh Phạt nguội Camera AI Camera phạt nguội Camera AI phạt nguội Phạt nguội Bắc Ninh

    Đọc tiếp

    Cham dut du an Dai hoc Kinh Bac hinh anh

    Chấm dứt dự án Đại học Kinh Bắc

    7 phút trước 18:32 29/12/2025

    0

    Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn về việc chấm dứt hoạt động dự án Đại học Kinh Bắc tại phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn).

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý