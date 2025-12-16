Camera thông minh ‘soi’ mọi vi phạm, phạt nguội tới chục triệu đồng

Theo các chuyên gia, việc ứng dụng camera tích hợp AI sẽ giúp phát hiện vi phạm và xử phạt nguội hiệu quả hơn.

Theo các chuyên gia, việc ứng dụng camera tích hợp AI sẽ giúp phát hiện vi phạm và xử phạt nguội hiệu quả hơn.

Ngày 13/12, Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Theo Công an TP Hà Nội, trung tâm được bảo đảm đầy đủ về pháp lý và hạ tầng kỹ thuật, phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ phòng, chống tội phạm. Trung tâm vận hành 3 hệ thống chính gồm quản lý vi phạm giao thông, điều khiển tín hiệu giao thông thông minh và quản lý an ninh trật tự, kết nối 1.837 camera tích hợp AI; trong đó 195 nút đèn tín hiệu đã được điều khiển tự động dựa trên dữ liệu giao thông.

Camera AI sẽ ghi lại những người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm và phạt nguội.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, một số lỗi vi phạm giao thông thường gặp có thể bị xử phạt nguội gồm:

Thứ nhất, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Đối với xe máy, hành vi này bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 0 điểm giấy phép lái xe. Đối với ôtô, mức phạt từ 18 đến 20 triệu đồng.

Thứ hai, vi phạm tốc độ. Người điều khiển phương tiện có thể bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 14 triệu đồng.

Thứ ba, dừng, đỗ xe sai quy định. Mức phạt áp dụng từ 800.000 đồng đến 14 triệu đồng. Trong đó, không bật tín hiệu khi ra hoặc vào vị trí dừng, đỗ xe bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng; dừng, đỗ xe sai quy định như không đúng nơi quy định, không sát lề, ngược chiều, trên dải phân cách, trên dốc không chèn bánh, trên đường buýt, miệng cống, che khuất biển báo bị phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng; dừng, đỗ tại khu vực giao cắt đường sắt bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng; dừng, đỗ tại các vị trí cấm hoặc gây cản trở giao thông bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Thứ tư, đi vào đường cấm, khu vực cấm. Đối với xe máy, mức phạt từ 2 đến 3 triệu đồng; đối với ôtô, từ 4 đến 6 triệu đồng.

Thứ năm, đi ngược chiều. Xe máy vi phạm bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng; ôtô bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng.

Thứ sáu, đi sai làn đường hoặc đè vạch kẻ đường. Người tham gia giao thông bị phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng.

Về địa điểm nộp phạt nguội, người vi phạm có thể thực hiện tại trụ sở Công an cấp xã nơi cư trú theo Thông tư 32/2023/TT-BCA và các quy định liên quan; nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng; nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công; hoặc nộp phạt thông qua dịch vụ bưu điện.