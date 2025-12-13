Hơn 1.800 camera AI ở Hà Nội phát hiện 28 lỗi vi phạm giao thông

Hệ thống 1.837 camera AI vận hành với mục tiêu giảm thiểu ùn tắc, nâng cao hiệu quả điều hành, hiện đại hóa hạ tầng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại Hà Nội.

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động và thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với một số lỗi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Công an TP Hà Nội cho biết Trung tâm điều khiển giao thông bảo đảm tính pháp lý và hạ tầng kỹ thuật. Mục tiêu là bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của thành phố và phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trung tâm mới được trang bị 3 hệ thống, gồm: Hệ thống quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; Hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và Hệ thống quản lý an ninh trật tự.

Đây là "đầu não" của 1.837 camera các loại, kết nối trực tiếp với 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông công nghệ AI.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội là "đầu não" của hệ thống 1.837 camera các loại. Ảnh: TTXVN.

Hệ thống điều khiển tự động dựa trên thu thập cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về lưu lượng giao thông, thích ứng thời gian thực qua 957 camera lắp đặt tại 195 nút đèn trên tổng số 564 nút đèn tín hiệu giao thông đã tiếp nhận từ Sở Xây dựng đầu tháng 10/2025.

Công an TP Hà Nội cho hay các camera AI chuyên dụng giám sát xử lý vi phạm có độ phân giải cao, tự động phân tích dữ liệu hình ảnh và lưu trữ tại hệ thống với thời gian tối đa 75 ngày.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, mục tiêu của hệ thống không chỉ là "phạt nguội", mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý.

Hệ thống còn thiết lập "làn sóng xanh", cảnh báo các điểm ùn tắc và phát hiện các phương tiện thuộc diện theo dõi và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng, từ đó góp phần giảm đáng kể cảnh sát giao thông trực tiếp điều tiết giao thông, nâng cao độ chính xác và minh bạch trong công tác quản lý.

Hiện trung tâm đã thiết lập được 6 tuyến "làn sóng xanh" tại các trục đường: Phố Huế, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Quán Sứ.

So với hệ thống cũ, hệ thống mới đã giúp rút ngắn 31% thời gian hành trình, tăng tốc độ trung bình của phương tiện di chuyển trên tuyến, giảm số lần phải dừng chờ các nút trên tuyến, giảm hàng chờ đèn đỏ của phương tiện, cải thiện và tăng tốc lưu lượng.

Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp cùng các đơn vị chức năng thực hiện xử phạt vi phạm hành chính toàn trình trên môi trường điện tử.