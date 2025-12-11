Che biển số để né camera, hàng loạt tài xế bị CSGT Hà Nội xử phạt

Sáng 10/12, trong đợt ra quân kiểm tra trên các tuyến đường trọng điểm, CSGT Hà Nội đã xử phạt nhiều tài xế cố tình che biển số và sử dụng điện thoại khi lái xe.

Tài xế xe ôm công nghệ bị xử phạt do dùng điện thoại khi đang lái xe. Ảnh: CACC

Ngày 10/12, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an TP Hà Nội) đồng loạt ra quân kiểm tra trên các tuyến đường trọng điểm, tập trung xử lý hành vi che chắn biển số, sử dụng điện thoại khi lái xe và chở hàng cồng kềnh.

Tại khu vực tuyến Trần Nhật Duật, trong khoảng một giờ làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện liên tiếp nhiều trường hợp cố tình che biển số và các lỗi vi phạm khi điều khiển phương tiện.

Đáng chú ý, một tài xế công nghệ 19 tuổi bị dừng xe do vừa điều khiển xe máy vừa liên tục sử dụng điện thoại để nhận đơn. Người này bị lập biên bản, xử phạt 900.000 đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Đến 10h30 cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiện anh V.T.N. (SN 1972, trú tại Hưng Yên) điều khiển xe máy chở hàng hóa nhưng biển số bị che khuất.

Cũng trong sáng 10/12, tại tuyến đường Hồ Tùng Mậu, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 ghi nhận và xử lý nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến biển số phương tiện.

Đáng chú ý, anh N.V.V. (SN 1976, trú tại Hà Nội) bị phát hiện điều khiển xe máy có biển số bị che lấp, đồng thời không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe theo quy định.

Biển số xe bị một tài xế cố tình che mờ. (Ảnh: CACC)

Kết quả, trong buổi sáng cùng ngày, các tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã xử lý 77 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 224,5 triệu đồng, tạm giữ 40 phương tiện và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 8 trường hợp.

Trong số này, có 37 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khi đang lái xe; 47 trường hợp che, dán hoặc để vật dụng che lấp biển số. Lực lượng chức năng cũng tạm giữ một xe ba bánh tự chế.

Việc che, dán biển số, sử dụng điện thoại khi lái xe hay chở hàng cồng kềnh đều là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông.

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.