Camera AI có phạt nguội người 'đi bão' mừng U22 Việt Nam vô địch?

Đêm 18/12, sau khi U22 Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, người dân tại nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực trung tâm Hà Nội, đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.

Người dân thủ đô Hà Nội đổ ra đường rất đông ăn mừng U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33.

Các tuyến phố rực sắc cờ đỏ sao vàng, không khí hân hoan lan tỏa khắp nơi, thể hiện tinh thần thể thao và niềm tự hào dân tộc. Nhìn chung, phần lớn người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, di chuyển có ý thức, giữ gìn hình ảnh văn minh khi “đi bão”.

Tuy nhiên, thực tế vẫn ghi nhận một số trường hợp vi phạm như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường, lạng lách, nẹt pô… Từ đó, nhiều ý kiến đặt câu hỏi: "Liệu các hành vi vi phạm giao thông khi ăn mừng chiến thắng có bị xử lý nghiêm? Hệ thống camera AI có ngoại lệ trong những trường hợp này hay không?".

Trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, khẳng định: "Việc người dân ăn mừng chiến thắng của đội tuyển là tinh thần thể thao đáng trân trọng, song mọi hành vi vi phạm pháp luật giao thông đều bị xử lý theo quy định, không có bất kỳ ngoại lệ nào.

Mọi trường hợp lợi dụng việc ăn mừng để vi phạm trật tự an toàn giao thông đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm, thông qua hình ảnh camera giám sát hoặc xử lý trực tiếp tại hiện trường. Người dân hoàn toàn có thể tra cứu thông tin phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic hoặc Cổng dịch vụ công”.

Theo đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, hiện nay hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được lắp đặt tại nhiều nút giao thông lớn ở Hà Nội, TP.HCM và các đô thị trọng điểm có khả năng tự động nhận diện, ghi lại các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, lạng lách, đánh võng…

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại các tuyến phố trung tâm.

“Dữ liệu vi phạm sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm chỉ huy để tiến hành xử phạt nguội theo đúng quy định, bất kể lý do là đi lại bình thường hay ăn mừng chiến thắng. Song song với đó, lực lượng CSGT Hà Nội đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an các phường, xã để hướng dẫn, phân luồng giao thông, giúp người dân di chuyển an toàn, văn minh trong đêm mừng U22 Việt Nam vô địch. Các đối tượng quá khích, đua xe trái phép, gây mất trật tự công cộng sẽ bị kiên quyết xử lý ngay tại chỗ", đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nhấn mạnh.

Theo cơ quan chức năng, những lỗi vi phạm phổ biến trong các đợt “đi bão” thường bị xử phạt gồm: Không đội mũ bảo hiểm hoặc chở quá số người quy định; điều khiển phương tiện đi vào đường cấm, đi ngược chiều; lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất trật tự; vượt đèn đỏ; sử dụng pháo sáng trái phép tại nơi công cộng…

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khẳng định mọi trường hợp lợi dụng việc ăn mừng để vi phạm trật tự an toàn giao thông đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đã phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển ứng dụng giao thông dành cho công dân - VNeTraffic nhằm hỗ trợ người tham gia giao thông. Hiện ứng dụng này đã được kết nối với ứng dụng định danh quốc gia VNeID và dữ liệu căn cước công dân.

Theo đó, đối với chủ xe đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID (đứng tên trên giấy đăng ký xe), chỉ khoảng 2 giờ sau khi hệ thống phát hiện vi phạm qua hình thức phạt nguội, ứng dụng VNeTraffic sẽ tự động gửi thông báo đến chủ phương tiện. Quy trình xử lý vi phạm được cập nhật rõ ràng qua các bước: ra thông báo vi phạm, lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt.

Thông tin phạt nguội được cơ quan chức năng xác minh thông qua nhiều kênh như hệ thống camera giám sát, phản ánh của người dân qua đường dây nóng của Cục CSGT, trang thông tin điện tử và mạng xã hội chính thức của Cục CSGT, cũng như qua ứng dụng VNeTraffic.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội giám sát giao thông qua hệ thống camera AI và các camera đi kèm.

Việc cập nhật nhanh chóng và tự động gửi thông báo vi phạm được đánh giá mang lại nhiều tiện ích cho người dân, giúp kịp thời nắm rõ lỗi vi phạm, chủ động nộp phạt, rút kinh nghiệm hoặc kiến nghị khi phát hiện sai sót, tránh tình trạng để lâu dẫn đến quên hoặc chậm xử lý.

Đáng chú ý, theo kế hoạch, từ năm 2026, trong trường hợp chủ xe đồng ý với thông báo vi phạm, quy trình này sẽ được xem tương đương với việc lập biên bản và hệ thống sẽ tự động ra quyết định xử phạt để người dân thi hành. Công dân có thể lựa chọn nộp phạt trực tuyến qua hệ thống hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia, qua đó rút ngắn thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và công sức.

Chiến thắng của U22 Việt Nam là niềm vui chung của cả nước. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân ăn mừng một cách văn minh, an toàn, tuân thủ pháp luật giao thông để niềm vui trọn vẹn, không bị “mất điểm” bởi những vi phạm đáng tiếc.