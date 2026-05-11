Dàn sao rớt giá thê thảm sau một mùa

Gavi vừa cùng Barcelona giành chức vô địch La Liga 2025/26, tuy nhiên anh phải nghỉ thi đấu vì chấn thương và chưa đóng góp nhiều cho đội bóng. Gavi giảm một nửa giá trị thị trường so với đầu mùa và hiện được định giá 30 triệu euro.
Florian Wirtz giảm 30 triệu euro sau mùa giải không quá bùng nổ như kỳ vọng trong đội hình Liverpool. Tiền vệ người Đức hiện có giá 110 triệu euro, giảm 21,4% so với đầu mùa.
Giá của Bukayo Saka cũng giảm 30 triệu xuống còn 120 triệu euro. Nếu cùng Arsenal giành chức vô địch Premier League và xa hơn là Champions League mùa này, giá của Saka được dự kiến sẽ có cú lội ngược dòng so với tình thế hiện tại.
Victor Boniface gây sốc với mức giảm gần 90% giá trị so với đầu mùa, từ 40 triệu euro còn vỏn vẹn 5 triệu euro, tương đương mức 35 triệu euro. Anh cùng Werder Bremen vừa trụ hạng thành công khi hơn nhóm cầm đèn đỏ 6 điểm và Bundesliga chỉ còn lại một vòng đấu.
Jude Bellingham được định giá 180 triệu euro hồi đầu mùa, nhưng giờ chỉ còn 140 triệu euro, giảm 40 triệu. Cùng với sự sa sút của Real Madrid, tiền vệ người Anh cũng mờ nhạt và trở thành nốt trầm trong "bản nhạc buồn" của đội bóng Hoàng gia mùa này.
Rodrygo là một trường hợp đáng tiếc khác của Real, khi anh giảm từ 90 triệu euro xuống còn 50 triệu euro. Cầu thủ người Brazil từng có giai đoạn bùng nổ nhưng chấn thương ập tới và mọi thứ rơi vào bế tắc, anh thậm chí không thể góp mặt cùng Brazil tại World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.
Mức giảm 45 triệu euro của Rodri là cao nhất tính tới thời điểm này, hiện Transfermarkt đánh giá tiền vệ của Manchester City ở mốc 65 triệu euro. Tương lai của Rodri cũng chưa chắc chắn khi có nguồn tin cho biết Real đang muốn đưa anh rời Etihad sau khi mùa giải này khép lại.
