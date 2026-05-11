Ánh Viên tạo điểm nhấn tại IRONMAN Việt Nam

Nguyễn Thị Ánh Viên trở thành tâm điểm tại VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 khi thử sức ở sân chơi sức bền khắc nghiệt hàng đầu thế giới.

Sáng 10/5 tại Đà Nẵng, VNG IRONMAN Việt Nam 2026 và VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng chính thức khởi tranh với sự tham gia của gần 4.700 VĐV đến từ 91 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong ngày tranh tài đầu tiên, Nguyễn Thị Ánh Viên là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý nhất. Sau nhiều năm ghi dấu ấn ở các giải bơi quốc tế, cựu tuyển thủ sinh năm 1996 tiếp tục thử thách bản thân ở môn thể thao sức bền đòi hỏi nền tảng thể lực và ý chí rất lớn.

Tại giải năm nay, Ánh Viên tham gia nội dung tiếp sức đồng đội ở cự ly IRONMAN 70.3 và đảm nhận phần thi bơi dài 1,9 km. Sự xuất hiện của cựu “nữ hoàng bơi lội” nhanh chóng thu hút đông đảo khán giả tại khu vực xuất phát ở công viên Biển Đông.

IRONMAN 70.3 được xem là một trong những thử thách khắc nghiệt của thể thao sức bền, gồm 1,9 km bơi, 90 km đạp xe và 21 km chạy bộ. Dù chỉ góp mặt ở nội dung tiếp sức, việc Ánh Viên xuất hiện tại giải đấu này vẫn cho thấy tinh thần chinh phục thử thách mới sau khi rời đội tuyển quốc gia.

Những năm gần đây, Ánh Viên duy trì hình ảnh năng động thông qua các hoạt động thể thao cộng đồng, giảng dạy kỹ năng bơi và truyền cảm hứng rèn luyện thể chất. Việc góp mặt tại IRONMAN tiếp tục cho thấy cựu kình ngư quê Cần Thơ vẫn giữ nền tảng thể lực tốt cùng niềm đam mê với thể thao thành tích cao.

Bên cạnh Ánh Viên, giải đấu còn quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của thể thao sức bền Việt Nam như Lâm Quang Nhật, Nguyễn Văn Long, Huỳnh Anh Khôi hay Huỳnh Phạm Thủy Tiên.

Ở cự ly IRONMAN toàn phần lần đầu được tổ chức tại Việt Nam, các VĐV phải hoàn thành hành trình gồm 3,8 km bơi, 180 km đạp xe và 42 km chạy bộ. Đây là nội dung được đánh giá thuộc nhóm khắc nghiệt nhất thế giới khi VĐV có thể phải thi đấu liên tục tới 17 giờ.

Theo ban tổ chức, đường đua IRONMAN 70.3 sẽ trao giải trong tối 10/5, trong khi kết quả cự ly toàn phần được công bố vào sáng 11/5.