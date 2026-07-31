Dàn sao Liverpool gây phẫn nộ với hành động xấu xí

Màn cãi vã của Curtis Jones với các đồng đội về chiếc băng thủ quân khiến nội bộ Liverpool dậy sóng sau khi kết thúc trận đấu giao hữu với Wrexham.

Hình ảnh gây tranh cãi của Kostas Tsimikas.

Một vụ va chạm xảy ra ngay trên sân giữa Jones và hai đồng đội là Dominik Szoboszlai và Kostas Tsimikas. Sự việc bùng phát sau khi Liverpool đánh bại Wrexham với tỷ số tối thiểu 1-0 hôm 30/7, khiến bầu không khí trong đội bóng vùng Merseyside trở nên căng thẳng.

Những hình ảnh ghi lại cho thấy ngôi sao mang áo số 17 không ngần ngại công khai bày tỏ thái độ phẫn nộ với các đồng đội ngay bất chấp sự chứng kiến của ban huấn luyện "The Kop" và khán giả.

Nguồn cơn của vụ việc được xác định bắt nguồn từ những tranh cãi xung quanh chiếc băng thủ quân. Tsimikas có hành động ném băng đội trưởng của Liverpool xuống sân, một cử chỉ được cho là châm ngòi cho sự tức giận của Jones. Tiền vệ 25 tuổi dường như không hài lòng với việc Szoboszlai trao lại tấm băng thủ quân cho Tsimikas sau khi cầu thủ người Hungary rời sân nghỉ.

Trong bối cảnh huấn luyện viên trưởng Andoni Iraola vừa bắt đầu nhiệm kỳ, việc ổn định phòng thay đồ trở thành nhiệm vụ ưu tiên dành cho ông. Người hâm mộ kỳ vọng đội bóng có thể nhanh chóng giải quyết các bất đồng cá nhân để trở lại tập trung vào mục tiêu chuyên môn.

Nếu những mâu thuẫn giữa Jones, Szoboszlai và Tsimikas không sớm được dập tắt, nó có thể gây ra những hệ lụy tiêu cực đến quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của đội bóng chủ sân Anfield.

Cái ôm của những người từng là đồng đội Sau nhiều năm chinh chiến cùng nhau trong màu áo Liverpool, Salah, Fabinho và Alisson có dịp hội ngộ trước World Cup 2026 ở trận giao hữu sáng 7/6.