Đạn ná bắn chim xuyên lút hố sọ bé trai 4 tuổi

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vừa phẫu thuật khẩn cấp, lấy thành công viên bi sắt nằm sâu trong hố sọ giữa, sát màng não thùy thái dương phải, cứu sống một bé trai 4 tuổi gặp tai nạn khi nghịch ná bắn chim.

Bác sĩ kiểm tra vết thương cho trẻ sau khi được khâu lại. Ảnh: BVCC.

Theo ThS.BS Lê Hoàng Hùng, khoa Ngoại Thần kinh, bệnh nhi H.L.Đ. (ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) được chuyển lên tuyến trên trong tình trạng chấn thương nặng vùng mắt và đầu. Trước đó, bé Đ. chơi ná bắn chim với bạn thì xảy ra sự cố. Gia đình đưa bé đến cơ sở y tế địa phương, sau đó chuyển đến TP.HCM do vết thương nguy hiểm.

Đến 23h cùng ngày, bé nhập viện trong tình trạng sưng nề, đau nhiều vùng mắt phải và đầu, có vết thương khoảng 6 mm ở mi dưới, rách kết mạc, xuất huyết củng mạc. Đồng tử mắt phải giãn, phản xạ ánh sáng yếu.

Kết quả chụp CT cho thấy có dị vật kim loại hình cầu đường kính khoảng 5 mm nằm ở cánh nhỏ xương bướm, thuộc vùng hố sọ giữa, sát màng não thùy thái dương phải. Ngoài ra, bệnh nhi còn bị tụ khí trong hốc mắt và xuất huyết võng mạc.

Các bác sĩ đã tiến hành mổ khẩn trong đêm, mở hộp sọ để lấy dị vật. Sau hơn hai giờ phẫu thuật, viên bi sắt được lấy ra an toàn. Theo bác sĩ Hùng, nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhi có thể đối mặt với nguy cơ viêm xương, áp xe nội sọ, viêm màng não và nhiễm trùng nặng, thậm chí tử vong.

Sau phẫu thuật, bé tỉnh táo, không sốt, ăn uống tốt, tình trạng sưng đau giảm rõ rệt và được kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng. Tuy nhiên, các bác sĩ nhận định bệnh nhi vẫn có nguy cơ cao mất thị lực mắt phải do tổn thương nhãn cầu và xuất huyết võng mạc.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thành Đô, Phó khoa Ngoại Thần kinh, cho biết mỗi năm bệnh viện tiếp nhận 1-2 ca dị vật vùng đầu mặt, chủ yếu liên quan đến việc trẻ nghịch ná bắn chim hoặc súng tự chế.

Bác sĩ Đô cảnh báo đây là loại tai nạn nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng. Phụ huynh cần hạn chế cho trẻ tiếp xúc với các vật dụng có khả năng gây sát thương, đồng thời tăng cường giám sát và nhắc nhở để phòng tránh những sự cố tương tự.