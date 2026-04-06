Tỉnh dậy sau phẫu thuật, bất ngờ nói lưu loát tiếng Tây Ban Nha

Một người đàn ông ở Mỹ bỗng dưng nói lưu loát tiếng Tây Ban Nha sau khi phẫu thuật, nhưng rất tiếc điều này chỉ kéo dài 1 tiếng.

Hội chứng giọng nước ngoài là tình trạng rối loạn thần kinh hiếm gặp, thường xuất hiện sau chấn thương đầu.

Theo Oddity Central, anh Stephen Chase (33 tuổi) sống tại Mỹ được chẩn đoán mắc một dạng hội chứng ngoại ngữ đặc biệt khiến anh có thể nói tiếng Tây Ban Nha trôi chảy mỗi khi tỉnh dậy sau phẫu thuật.

Stephen Chase gặp sự cố này lần đầu ở tuổi 19 khi anh trải qua ca phẫu thuật đầu gối phải do chấn thương bóng đá. Lúc đó trình độ tiếng Tây Ban Nha của anh chỉ ở mức sơ cấp, vốn học từ trường phổ thông, chỉ biết đếm đến 10 và nói vài cụm từ ngắn.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi tỉnh lại sau gây mê, Stephen đã có thể nói những câu hoàn chỉnh bằng tiếng Tây Ban Nha. Stephen Chase thậm chí có thể sử dụng ngôn ngữ này một cách lưu loát trong khoảng 20 phút trước khi quay trở lại nói tiếng mẹ đẻ.

Kể từ lần đầu tiên vào năm 2011, người đàn ông hiện 33 tuổi này đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật khác nhau dưới tác dụng của thuốc gây mê toàn thân do các chấn thương thể thao. Lần nào, anh đều cũng nói tiếng Tây Ban Nha trôi chảy ngay sau khi tỉnh dậy cho đến khi thuốc mê hết tác dụng hoàn toàn.

Stephen Chase cho biết trạng thái này thường kéo dài khoảng 60 phút. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy việc giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha là tự nhiên nhất và thắc mắc tại sao nhân viên y tế không hiểu mình. Để tránh rắc rối, giờ đây, anh luôn phải cảnh báo trước ê-kíp mổ về "tác dụng phụ" đặc biệt này.

Cú sốc từ ca mổ đầu tiên đã trở thành động lực để anh sang Chile tình nguyện trong hai năm. Hiện tại, Stephen Chase đã thực sự sử dụng được tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ thứ hai. Song, anh khẳng định chỉ khi vừa rời bàn mổ, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trình độ của anh mới đạt đến độ trôi chảy tuyệt đối về ngữ điệu và phản xạ.

Stephen Chase cũng cho rằng việc lớn lên trong môi trường có nhiều người gốc Mỹ Latinh đã giúp bộ não anh thụ động ghi nhớ âm thanh và cấu trúc ngôn ngữ từ nhỏ, dù ý thức không hề hiểu nghĩa.

Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ cho biết, Stephen Chase có thể mắc phải Hội chứng giọng nước ngoài (Foreign Accent Syndrome - FAS) hoặc Hội chứng ngoại ngữ đặc biệt. Đây là tình trạng rối loạn thần kinh hiếm gặp, thường xuất hiện sau chấn thương đầu, đột quỵ hoặc tác động của thuốc gây mê, khiến não bộ "mở khóa" các vùng ký ức ngôn ngữ hoặc thay đổi cách kiểm soát cơ hàm, lưỡi tạo ra âm sắc lạ.

Các chuyên gia nhận định, trường hợp của Stephen là minh chứng cho khả năng lưu trữ thông tin tiềm ẩn đáng kinh ngạc của bộ não con người mà khoa học chưa thể giải mã hoàn toàn.