Mặc dù xếp vị trí đầu tại Bangkok International Motor Show 2026, BYD vẫn phải đối mặt với bài toán lớn về chiến lược giá và niềm tin khách hàng tại Thái Lan.

Tại Bangkok International Motor Show (BIMS) 2026, BYD đang trở thành tâm điểm khi ghi nhận lượng đơn đặt hàng "khủng" trên toàn bộ thị trường Thái Lan, nhưng đi kèm với đó là không ít thách thức về chiến lược và niềm tin người tiêu dùng.

BYD dẫn đầu lượng đặt hàng tại BIMS 2026

BYD đạt tổng cộng 17.354 đơn đặt hàng xe, và nếu tính thêm thương hiệu con Denza với 703 xe, con số này nâng lên tới 18.057 xe. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, đưa BYD vươn lên vị trí số 1 về lượng đặt xe tại BIMS lần thứ 47. Cần lưu ý, hãng xe này tính doanh số trên toàn bộ thị trường Thái Lan, trong khi những thương hiệu khác chỉ ghi nhận đơn hàng phát sinh trực tiếp tại sự kiện.

Những mẫu xe "hot" nhất lại không phải sản phẩm mới ra mắt, mà là các thiết kế đã có mặt từ lâu như Atto 3 với 3.565 đơn và Dolphin đạt 3.250 đơn. Theo sau là BYD Sealion 6 DM-i, mẫu SUV PHEV thuộc phân khúc SUV hạng C, ghi nhận tới 2.406 đơn đặt hàng.

Kết quả này cho thấy nhu cầu dành cho xe BYD vẫn rất lớn, bất chấp việc hãng từng vấp phải làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội liên quan đến chính sách giảm giá mạnh hai mẫu xe chủ lực. Khi mức giá trở nên hấp dẫn hơn và trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục leo thang, nhiều khách hàng đã sẵn sàng bỏ qua quá khứ để quay lại lựa chọn xe điện của thương hiệu Trung Quốc.

Một yếu tố khác cũng cần lưu ý là khoảng cách giữa lượng đơn đặt hàng và lượng xe thực tế được đăng ký. Theo thống kê, số xe đăng ký thường thấp hơn khoảng 30% so với số đơn đặt, do các yếu tố như chậm giao xe hoặc khách hàng không được duyệt tài chính và chuyển sang thương hiệu khác.

Khách hàng BYD "bỏ đi" nếu tiếp tục chiến lược giá không nhất quán

Tuy nhiên, "con dao hai lưỡi" bắt đầu lộ diện. Lượng đơn hàng cao đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn đối với khách hàng. Nếu BYD tiếp tục lặp lại chiến lược giảm giá sâu, phá vỡ cấu trúc giá thị trường như trước đây, chính thành công hiện tại có thể quay ngược trở lại gây tổn hại cho thương hiệu.

Tại BIMS 2026, BYD đã ra mắt 4 mẫu xe mới là Atto 1, Atto 2, Seal 6 và Sealion 5 với nhiều tùy chọn động cơ khác nhau. Tổng cộng có hơn 40 xe BYD và Denza tại khu vực trưng bày trong khuôn viên IMPACT Muang Thong Thani.

Bài học không chỉ dành riêng cho BYD mà còn cho nhiều hãng xe Trung Quốc khác, vốn thường phụ thuộc quá nhiều vào chiến lược giá để kích cầu. Việc định giá sản phẩm cần dựa trên giá trị thực và sự chấp nhận của thị trường ngay từ đầu, thay vì neo giá cao rồi giảm sâu khi doanh số không đạt kỳ vọng.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt từ chính các hãng xe Trung Quốc khác, BYD không thể ngủ quên trên chiến thắng. Khi người tiêu dùng đã từng mất niềm tin vì biến động giá, họ cũng hoàn toàn có thể quay lưng nếu kịch bản đó lặp lại.

Không thể phủ nhận thành tích vượt trội của BYD tại BIMS 2026. Tuy nhiên, tập đoàn Trung Quốc này vẫn phải đối mặt với các thách thức lớn về niềm tin khách hàng khi từng "phá giá" thị trường Thái Lan.

Thành công tại BIMS 2026 là cơ hội, nhưng cũng là phép thử. Nếu không điều chỉnh chiến lược phù hợp, vị trí dẫn đầu thị trường xe điện mà BYD đang hướng tới có thể sớm bị lung lay, khi người tiêu dùng chuyển sang các lựa chọn khác, từ đối thủ nội địa cho tới các thương hiệu Nhật Bản đang dần thích nghi với cuộc đua điện hóa.