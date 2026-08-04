Đâm hỏng xe Tesla lái thử, người phụ nữ đòi bồi thường 10 triệu USD

Một phụ nữ tại Mỹ đã kiện Tesla, yêu cầu bồi thường 10 triệu USD sau khi gặp tai nạn trong lúc lái thử chiếc Tesla Model Y.

Một phụ nữ 59 tuổi tại bang Virginia (Mỹ) đã đệ đơn kiện Tesla, yêu cầu bồi thường hơn 10 triệu USD sau khi bị thương trong vụ tai nạn xảy ra khi lái thử một chiếc Tesla Model Y vào tháng 9/2024. Theo đơn kiện, bà cho rằng Tesla đã giao xe cho mình mà không có nhân viên đi cùng, dù biết đây là lần đầu tiên bà lái một mẫu xe điện.

Khách hàng đổ lỗi cho đại lý Tesla không hướng dẫn

Theo hồ sơ vụ kiện được tờ The Independent công bố, nguyên đơn là bà Alemzewd Lawgalet cáo buộc nhân viên Tesla không giải thích về hệ thống phanh tái tạo năng lượng, đồng thời để chiếc Model Y ở chế độ tăng tốc hiệu suất cao nhất "Insane".

Tai nạn của bà Alemzewd Lawgalet xảy ra vào ngày 21/9/2024, khi người này mất kiểm soát chiếc xe điện Tesla Model Y và đâm vào một tiệm làm tóc ở hạt Arlington, bang Virginia (Mỹ). Ảnh: wusa9

Đơn kiện cho biết một nhân viên bán hàng đã trấn an bà rằng Model Y "vận hành giống như một chiếc xe sử dụng động cơ xăng". Khi đang chạy ở tốc độ cao trên đường cao tốc, bà nhấc chân khỏi bàn đạp ga và bất ngờ cảm nhận lực hãm rất mạnh từ hệ thống phanh tái tạo. Quá hoảng sợ, bà quyết định rời đường cao tốc để đưa xe quay trở lại đại lý.

Theo nội dung đơn kiện, khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, bà Lawgalet đạp chân ga nhưng chiếc Model Y lao vọt lên với lực tăng tốc mạnh hơn nhiều so với dự đoán của người lái. Chiếc xe băng qua phần đường phía trước rồi đâm thẳng vào một tiệm làm tóc. Sau cú va chạm, chiếc xe điện bốc cháy dữ dội.

Lỗi thuộc về Tesla hay khách hàng?

Phía Tesla phủ nhận trách nhiệm và cho rằng bà Lawgalet đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cẩn trọng khi điều khiển phương tiện. Trọng tâm của vụ kiện hiện xoay quanh việc liệu Tesla có sơ suất khi để xe ở chế độ "Insane" trong buổi lái thử hay không, cũng như liệu hãng có nghĩa vụ phải hướng dẫn kỹ hơn về hệ thống phanh tái tạo và đặc tính vận hành của mẫu xe hiệu suất cao này.

Mặc dù là một mẫu SUV crossover cỡ nhỏ, Tesla Model Y có khả năng tăng tốc từ 0 lên 97 km/h trong 6,9 giây. Với phiên bản hiệu năng cao Model Y Performance, con số này có thể đạt 3,3 giây.

Tesla Model Y có khả năng tăng tốc từ 0 lên 97 km/h trong 6,9 giây, và có thể đạt 3,3 giây với phiên bản hiệu năng cao Performance, thông số vốn thường chỉ xuất hiện trên các mẫu siêu xe. Điều này khiến nhiều ý kiến cho rằng một người chưa từng lái xe điện hoàn toàn có thể bị choáng ngợp trước khả năng tăng tốc quá mạnh của chiếc EV này.

Giới quan sát nhận định đây nhiều khả năng chỉ là một trường hợp cá biệt, thay vì phản ánh một xu hướng phổ biến. Các vụ tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày, nhưng hiếm khi người lái thừa nhận rằng chính hiệu suất quá mạnh của chiếc xe đã vượt quá khả năng kiểm soát của mình.

Vụ việc có thể tạo ra tác động rộng hơn đối với toàn ngành công nghiệp ôtô. Các nhà sản xuất và đại lý có thể sẽ phải xem xét lại quy trình hướng dẫn khách hàng lần đầu tiếp cận xe điện hiệu suất cao. Ảnh: arlnow

Nếu những cáo buộc của bà Lawgalet được tòa án xác nhận, vụ việc có thể tạo ra tác động rộng hơn đối với toàn ngành công nghiệp ôtô. Các nhà sản xuất và đại lý có thể sẽ phải xem xét lại quy trình hướng dẫn khách hàng lần đầu tiếp cận xe điện hiệu suất cao, đặc biệt là những mẫu SUV gia đình sở hữu khả năng tăng tốc ngang ngửa xe thể thao hoặc siêu xe.