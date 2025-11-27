Đại hỏa hoạn ở Hong Kong: Bảo hiểm dự kiến bồi thường 300 triệu USD

Công ty bảo hiểm China Taiping có thể phải bồi thường hơn 300 triệu USD cho cư dân Wang Fuk Court và nhà thầu cải tạo dự án sau vụ đại hỏa hoạn khiến ít nhất 55 người thiệt mạng.

Công ty bảo hiểm có thể phải bồi thường hơn 300 triệu USD trong vụ cháy chung cư Wang Fuk Court tại Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch 27/11, cổ phiếu hãng bảo hiểm China Taiping Insurance Holdings đã giảm tới 8% do thị trường lo ngại về khả năng công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường trong vụ cháy lớn tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong (Trung Quốc), khiến ít nhất 55 người đã thiệt mạng và gần 300 người vẫn mất tích, theo Reuters.

Vào tháng 12/2024, theo biên bản các cuộc họp công khai của những chủ sở hữu đã đăng ký tại khu Wang Fuk Court, họ đã thông qua việc tiếp tục mua bảo hiểm cho khu nhà với công ty China Taiping Insurance (Hong Kong).

Hồ sơ cũng cho thấy thời hạn hợp đồng kéo dài từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2026. Như vậy, công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường tối đa 2 tỷ HKD ( 257 triệu USD ) cho phần ngoại thất và các khu vực công cộng của chung cư.

Mặt khác, China Taiping cũng cung cấp bảo hiểm cho nhà thầu của dự án cải tạo chung cư, Prestige Construction and Engineering Company.

Hợp đồng bảo hiểm này bao gồm điều khoản chi trả "mọi rủi ro" dành cho nhà thầu với tổng mức bồi thường 365 triệu HKD (khoảng 46,9 triệu USD ), cùng với bảo hiểm "trách nhiệm cho người lao động" lên đến 200 triệu HKD (khoảng 26 triệu USD ) cho mỗi sự cố, có hiệu lực từ tháng 7/2024 đến tháng 7/2027.

Hiện, đại diện công ty bảo hiểm này chưa đưa ra bình luận chính thức liên quan đến việc bồi thường cho các nạn nhân vụ cháy.

Ông Philip Mak, Chủ tịch Liên đoàn Chuyên gia Bảo hiểm Hong Kong (Trung Quốc), cho biết cả hợp đồng bảo hiểm tài sản tổng thể và hợp đồng bảo hiểm cho dự án xây dựng đều thấp hơn so với quy mô công việc tại khu phức hợp 2.000 căn hộ này.

Chi phí tái thiết các khu vực chung và hệ thống cáp thép thang máy "chắc chắn vượt quá" số tiền mà bảo hiểm dự định bồi thường.

"Các chủ hộ có thể yêu cầu bồi thường tử vong và thương tật theo phần bảo hiểm tai nạn trị giá 50 triệu HKD (tương đương 6,4 triệu USD ) của hợp đồng. Tuy nhiên, con số đó không có nhiều ý nghĩa khi số người thiệt mạng đang tăng lên và hàng trăm người vẫn còn mất tích", ông nói thêm.

Khu chung cư Wang Fuk Court có mật độ dân cư dày đặc nằm ở quận Tai Po, phía bắc Hong Kong (Trung Quốc), với quy mô 2.000 căn hộ và là nơi sinh sống của hơn 4.600 người.

Nhà thầu đã sử dụng giàn giáo tre và lưới che trong suốt thời gian sửa chữa chung cư. Hiện, cảnh sát đang điều tra về khả năng các vật liệu không an toàn này có liên quan đến vụ cháy.

Cảnh sát đã khám xét công ty phụ trách bảo trì tòa nhà vào sáng 27/11 (giờ địa phương) và thu giữ các tài liệu liên quan đến chung cư Wang Fuk Court.