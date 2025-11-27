Bản đồ SOS hé lộ sự sống còn trong vụ cháy ở Hong Kong

Một bản đồ mã màu hiển thị trạng thái các căn hộ đã được lập ra trong vụ cháy ở Hong Kong (Trung Quốc), giúp nhiều gia đình cập nhật thông tin người thân trong từng giây căng thẳng.

Bản đồ thể hiện trạng thái căn hộ theo mã màu được sử dụng trong vụ cháy chung cư cao tầng Hong Kong. Ảnh: ABC News.

Khi vụ hỏa hoạn chết người bùng phát, thiêu rụi 7 tòa tháp chung cư cao tầng ở khu Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) vào tối 26/11, hàng nghìn gia đình chăm chú theo dõi một trang web duy nhất. Trang web này hiển thị ma trận các ô màu. Mỗi ô đại diện cho một căn hộ trong khu Wang Fuk Court.

Ô màu đỏ thể hiện cư dân bên trong đang phát tín hiệu SOS, không phản hồi, hoặc đã tử vong. Trong khi đó, ô màu xanh lá báo hiệu cư dân an toàn.

Đến sáng 27/11, hơn 100 ô trên các bảng đã chuyển thành màu đỏ, theo ABC News.

Bản đồ SOS

Thông tin tình trạng của cư dân trong vụ cháy ở Hong Kong được cập nhật liên tục trên trang web. Một số ghi chú trong đó khiến nhiều người lo ngại.

Ở căn hộ ở tầng 4 của Tòa F, một cụ bà hơn 90 tuổi đã ngừng phản hồi.

Tại căn hộ ở tầng 18 của Tòa B, một em nhỏ được cho đang ở nhà một mình. Ở ngay tầng phía trên, 9 con mèo và một con chó bị nghi mắc kẹt bên trong.

Tại tầng 27 của Tòa E, có một người được xác định đã tử vong.

Sáng 27/11, ngọn lửa đã được khống chế tại 3 tòa nhà, 4 tòa vẫn còn lửa cháy lan, một tòa duy nhất trong khu chung cư - tòa nhà số 8 - không bị tác động bởi vụ cháy ở Hong Kong. Ảnh: Reuters.

Hệ thống thông tin này vận hành dựa trên một biểu mẫu Google, được cư dân, hàng xóm và gia đình nạn nhân cập nhật gần như theo thời gian thực.

Người dân đã biến các bảng biểu thành một “bản đồ SOS” tương tác, thậm chí còn được cập nhật nhanh hơn so với cuộc họp báo chính thức của nhà chức trách.

Các gia đình đứng chờ bên ngoài khu nhà liên tục làm mới trang web sau mỗi vài giây, hy vọng sẽ nhìn thấy một ô màu đỏ chuyển sang xanh.

Với nhiều người ở xa chỉ có thể theo dõi qua mạng, đây có thể là thông tin nhanh nhất giúp họ hiểu được những thứ đang diễn ra.

Nỗi đau của một lính cứu hỏa

Raymond Cheung - cựu lính cứu hỏa Hong Kong từng có 18 năm làm việc ở tuyến đầu - nằm trong số hàng nghìn người theo dõi bản đồ SOS hôm 26/11.

Ông chia sẻ trong nhiều tình huống khẩn cấp trước đây, ông cũng từng chứng kiến người dân nhanh chóng sử dụng và triển khai công nghệ chỉ trong vài giờ.

“Có một tinh thần tương trợ và sáng tạo rất mạnh mẽ”, ông nói. “Mọi người tận dụng bất kỳ kỹ năng nào họ có, như lần này các chuyên gia IT đã vào cuộc, để giúp tìm những cư dân mất liên lạc”.

Song, “biển ô đỏ” ngày càng lan rộng trên "bản đồ SOS" tạo cho ông cảm giác quen thuộc đến đau lòng.

Ông Cheung (thứ hai từ phải sang), chụp cùng đội cứu hỏa cũ của mình tại Hong Kong, lo ngại về vụ hỏa hoạn. Ảnh: Raymond Cheung.

Với nhiều năm kinh nghiệm ứng phó các vụ cháy lớn, ông có thể hình dung được hoàn cảnh bên trong tòa nhà - nhiệt độ, khói, và những nguy hiểm mà đồng nghiệp cũ của ông đang phải đối mặt.

Ông cũng hiểu những gì mà các gia đình đang chờ tin phía ngoài phải trải qua.

Nhà chức trách cho biết đây là vụ hỏa hoạn gây thương vong nhiều nhất ở Hong Kong trong hơn 60 năm qua. Tính đến 15h chiều 27/11, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đã tăng lên 55.

Tại cuộc họp báo, các quan chức cứu hỏa cho hay 51 người tử vong tại hiện trường, trong khi 4 người khác qua đời tại bệnh viện. Một lính cứu hỏa, Ho Wai Ho (37 tuổi), đã tử vong trong quá trình cứu hộ.

Ho Wai Ho mất liên lạc với đồng đội vào khoảng 15h30 ngày 26/11 (theo giờ địa phương) khi anh đang dập lửa ở tầng trệt của tòa nhà.

Nửa giờ sau, Ho được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại khu đất trống gần Wang Fuk Court, với các vết bỏng ở mặt. Anh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Prince of Wales nhưng không qua khỏi.

“Rất khó để chấp nhận những con số trên”, ông Cheung nói. “Tôi biết có thể vẫn còn tin xấu hơn. Nhưng tôi hy vọng những ai đang chờ được cứu và cả những người đang làm nhiệm vụ cứu hộ có thể cảm nhận được chút sức mạnh và sự động viên”.

Ông Cheung đã thức trắng đêm, liên tục cập nhật trang web SOS và một trang tin tức. Ông chia sẻ chưa từng chứng kiến một vụ việc nào có quy mô như trên ở Hong Kong.

Dù trước đây từng có vụ cháy lan nhanh, chúng thường bị khống chế trong một tòa nhà, ông nói.

Lần này, 7 tòa tháp bị ảnh hưởng, tác động đến hàng nghìn cư dân.

Các cuộc điều tra ban đầu đã nêu ra những bất thường trong thảm kịch cháy ở Hong Kong. Lực lượng cứu hỏa phát hiện lưới bảo vệ, bạt chống thấm nước và tấm nhựa bao quanh giàn giáo cháy dữ dội hơn nhiều so với các vật liệu được phê duyệt theo quy định an toàn.

"Ngoài ra, tại tòa nhà không bị cháy, lực lượng cứu hỏa cũng phát hiện nhiều tấm xốp polystyrene được gắn vào cửa sổ, trong khi đây là vật liệu rất dễ bắt cháy khi bị nung nóng", Giám đốc Sở An ninh Hong Kong Chris Tang thông báo.

Giám đốc Sở Cứu hỏa Andy Yeung bổ sung các tấm polystyrene này đã bịt kín một số cửa thông gió của tòa nhà và chúng là vật liệu rất dễ cháy, khiến mức độ nguy hiểm gia tăng bất thường.

Khi xem cảnh ngọn lửa cháy dọc theo các tòa nhà, ông Cheung nghĩ đến những đồng nghiệp cũ đang chạy lên các cầu thang cứu người.

Ông lo cho họ nhưng cũng hiểu rằng nguy hiểm luôn là một phần của công việc này.

Hện lửa cháy lan giữa các tòa nhà đã được khống chế. Tuy nhiên, theo phóng viên Reuters ghi nhận tại hiện trường, sau hơn 24 giờ chiến đấu với ngọn lửa, lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể hoàn toàn dập tắt ngọn lửa vẫn còn âm ỉ cháy trong một số căn hộ.

Thỉnh thoảng vẫn có lửa phụt lên từ ô cửa của một số căn hộ.

Hỏa hoạn ở Hong Kong được khống chế Hỏa hoạn ở khu chung cư Wang Fuk Court đã được khống chế triệt để, các đội cứu hộ bắt đầu rà soát các tòa nhà để tìm kiếm những người còn sống sót, cũng như đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi khu vực hỏa hoạn.