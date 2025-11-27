Cháy ở Hong Kong: 65 người thiệt mạng, lửa vẫn âm ỉ sau 24 giờ

Tính đến 18h chiều 27/11, nhà chức trách Hong Kong cho biết có 65 người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư. Dù lửa cháy lan giữa các tòa nhà đã được khống chế, nhưng theo phóng viên Reuters ghi nhận tại hiện trường, sau hơn 24 giờ chiến đấu với ngọn lửa, lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể hoàn toàn dập tắt những ngọn lửa vẫn còn âm ỉ cháy trong một số căn hộ. Thỉnh thoảng vẫn có lửa phụt lên từ ô cửa của một số căn hộ.

Tại thời điểm này, hoạt động cứu hộ tiếp tục diễn ra tại khu chung cư Wang Fuk Court nằm ở quận Tai Po, Hong Kong ( Trung Quốc ). Trong số các nạn nhân thiệt mạng, có hai lao động người Indonesia làm giúp việc tại hai hộ gia đình sống trong khu chung cư. Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết ngoài hai lao động thiệt mạng trong vụ cháy còn hai lao động khác bị thương.

Theo truyền thông địa phương, trong ngày 27/11, sau khi tiến hành bắt giữ hai giám đốc và một cố vấn kỹ thuật của công ty xây dựng chịu trách nhiệm bảo trì khu nhà xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét trụ sở công ty. Nhiều tài liệu liên quan đến khu chung cư Wang Fuk Court đã bị thu giữ. Phía doanh nghiệp chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.

Cảnh tượng phổ biến lúc này là những người đang không liên lạc được với người thân cố gắng tìm kiếm thân nhân tại trung tâm sơ tán, họ hy vọng vào một phép màu.

Bà Ng. bật khóc khi cố gắng tìm con gái tại một trung tâm tạm trú, trên tay bà là tấm ảnh của con. “Con bé có thể đã không kịp thoát ra ngoài. Ban đầu ngọn lửa lan sang tòa nhà của chúng tôi khá nhỏ, nhưng do không được kiểm soát nhanh nên đã cháy lan ra thành hỏa hoạn lớn. Lửa mỗi lúc một mạnh hơn, nhiều người đã chết”, bà Ng. cho hay.

Theo HKFP, tính đến 10h sáng 27/11, trong số 64 người được đưa tới bệnh viện. 16 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, các tòa nhà bị thiêu rụi phần lớn và bị cháy đen.

Phát biểu lúc rạng sáng ngày 27/11, Trưởng Đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết chính quyền tạm dừng toàn bộ hoạt động liên quan tới cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12. Giám đốc Sở Tài chính Hong Kong Trần Mậu Ba đang công tác tại Milan (Italy) cũng sớm rời châu Âu so với kế hoạch để quay về Hong Kong.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn tới những người dân bị ảnh hưởng bởi vụ việc thảm khốc này, đồng thời chỉ đạo Văn phòng liên lạc Hong Kong, cơ quan đại diện của chính quyền trung ương Trung Quốc đặt tại Đặc khu hành chính Hong Kong, sẵn sàng hỗ trợ Hong Kong khi cần thiết.

Giới chức nhiều địa phương lân cận cũng đã gửi lời đề nghị sẵn sàng hỗ trợ nhà chức trách Hong Kong, bao gồm cung cấp thiết bị y tế và các nguồn lực khác.

Theo Trưởng Đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu, hơn 140 xe chữa cháy, hơn 60 xe cấp cứu, cùng gần 900 lính cứu hỏa và nhân viên y tế đã được huy động tới hiện trường vụ việc. Khoảng 900 cư dân sinh sống trong khu chung cư Wang Fuk Court đang tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tại các điểm sơ tán.

