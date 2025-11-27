Jack Ma hỗ trợ nạn nhân vụ cháy Hong Kong 3,9 triệu USD

Nhà sáng lập Alibaba Jack Ma thông báo sẽ quyên góp 3,9 triệu USD để hỗ trợ các gia đình, lực lượng cứu hỏa và nhân viên cứu hộ bị ảnh hưởng bởi vụ cháy nghiêm trọng ở thuộc quận Tai Po, Hong Kong.

Vụ cháy chung cư tại quận Tai Po từ ngày 26/11 đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 55 người, gần 300 cư dân vẫn đang mất tích và hàng chục người bị thương.

Theo CNN, Alibaba công bố khoản đóng góp đầu tiên trị giá 2,6 triệu USD nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ, cung cấp nơi lưu trú tạm thời và các vật dụng thiết yếu cho những người sống sót.

Công ty logistics Cainiao thuộc Alibaba cũng điều phối vận chuyển lương thực, chăn đệm và đồ dùng khẩn cấp đến khu vực bị nạn.

Riêng người sáng lập Alibaba, Jack Ma, đóng góp thêm 3,9 triệu USD thông qua quỹ cá nhân.

Trong tuyên bố, quỹ - do nhà sáng lập Alibaba Group và Ant Group thành lập - bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ với tất cả những người chịu ảnh hưởng từ thảm kịch. Alibaba là công ty sở hữu tờ South China Morning Post.

ByteDance, công ty mẹ của TikTok, ủng hộ 1,3 triệu USD cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Tập đoàn đồ thể thao 361 Degrees hỗ trợ 2 triệu USD gồm tiền mặt và thiết bị phục vụ lực lượng cứu hộ.

Lĩnh vực xe điện cũng góp sức: BYD và Xpeng lần lượt tài trợ 10 triệu và 5 triệu HKD ( 643.000 USD ). Bên cạnh đó, Xiaomi, Tencent và tập đoàn thời trang Anta thông báo tổng mức quyên góp 6,4 triệu USD .

Đây là những mức đóng góp lớn nhất trong số các tập đoàn công nghệ Trung Quốc dành cho nạn nhân vụ cháy, vốn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 55 người, bao gồm một lính cứu hỏa.

Quỹ Jack Ma cũng gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân và ca ngợi tinh thần dũng cảm của lực lượng cứu hỏa cùng các đội cứu hộ.

Nhà sáng lập Alibaba, Jack Ma.

Alibaba cho biết đã giải ngân giai đoạn đầu của khoản đóng góp để hỗ trợ công tác cứu hộ, vận hành các trung tâm tạm trú và cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân. Công ty cũng kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, trong đó đơn vị logistics Cainiao đã vận chuyển quần áo và thực phẩm đến các khu vực cần hỗ trợ.

Ant cho hay phần đầu trong khoản quyên góp của mình sẽ được dùng để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng, phối hợp với công ty con AlipayHK tại Hong Kong. Ứng dụng của công ty cũng đã mở tính năng quyên góp nhanh nhằm tạo điều kiện cho người dùng tham gia ủng hộ.

Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), ông Lý Gia Siêu, đã yêu cầu kiểm tra toàn bộ các khu nhà ở công cộng đang trong giai đoạn sửa chữa lớn, trong bối cảnh nhà chức trách mở cuộc điều tra hình sự về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất của thành phố trong nhiều thập kỷ.

Đến chiều thứ Năm, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục khi ngọn lửa còn xuất hiện trên các tầng trên của ba tòa nhà và gần 300 người vẫn chưa được tìm thấy. Có 68 người được đưa đến bệnh viện, trong đó 16 người nguy kịch và 25 người bị thương nặng.

Đại diện Sở Phúc lợi Xã hội Hong Kong ngày 27/11 cho hay cơ quan đã huy động đội ngũ nhân viên xã hội, chuyên gia tâm lý và lực lượng hỗ trợ đến tất cả các trung tâm tạm trú và bệnh viện.

Tại các cơ sở y tế công, nhân viên xã hội y tế đang trực tiếp hỗ trợ tâm lý cho người bị thương và thân nhân, nhằm bảo đảm các gia đình nhận được sự chăm sóc cần thiết.

Cùng lúc đó, người dân ở nhiều tầng lớp đã chủ động đóng góp nhu yếu phẩm, chăn màn và hỗ trợ tinh thần cho các gia đình chịu thiệt hại. Trước thảm kịch vụ cháy chưa từng có trong nhiều thập kỷ, cả cộng đồng Hong Kong và các doanh nghiệp lớn trên khắp Trung Quốc đã nhanh chóng huy động nguồn lực để giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng.

Tám tòa nhà thuộc khu Wang Fuk Court đã trong quá trình cải tạo từ tháng 7 năm ngoái. Theo giới chức, các tòa nhà được phủ lưới bao che không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phòng cháy.

Wang Fuk Court là khu nhà ở gồm 8 tòa tháp cao tầng với gần 2.000 căn hộ, là nơi sinh sống của gần 4.000 người, có tỷ lệ cư dân cao tuổi vượt trội so với hầu hết các khu khác tại Hong Kong.

Theo dữ liệu của Centaline Property Agency dựa trên số liệu chính quyền, khoảng 36% cư dân nơi đây từ 65 tuổi trở lên - gần gấp đôi mức trung bình toàn thành phố là 19,6%. Độ tuổi trung vị của cư dân được ghi nhận là 56.