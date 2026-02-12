'Đại gia' giao đồ ăn Trung Quốc Meituan sắp vào Việt Nam?

"Ông lớn" giao đồ ăn Trung Quốc Meituan đã lập pháp nhân và tuyển dụng tại TP.HCM, động thái cho thấy khả năng chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam.

Meituan hiện là một trong những hãng giao đồ ăn hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: TradingView.

Theo dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Công nghệ Meituan đã được thành lập tại Việt Nam, đặt trụ sở tại phường An Khánh, TP.HCM.

Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động từ tháng 11/2025, người đại diện theo pháp luật là ông Xing Yu (quốc tịch Trung Quốc). Ngành nghề đăng ký chính là hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ liên quan đến máy vi tính.

Song song với việc hoàn tất pháp lý, công ty đã triển khai tuyển dụng. Trên nền tảng TopCV, Meituan đăng tin tìm kiếm nhân sự cho vị trí Phát triển Kinh doanh (Business Development - BD) tại TP.HCM với mức lương 20-30 triệu đồng mỗi tháng.

Theo nội dung mô tả, vị trí này chịu trách nhiệm chủ động tìm kiếm và tiếp cận các đối tác mục tiêu trong khu vực được phân công, bao gồm nhà hàng, khách sạn và các cơ sở vui chơi giải trí. Ứng viên sẽ giới thiệu mô hình nền tảng Meituan, đề xuất giá trị hợp tác và chia sẻ các trường hợp thành công nhằm thúc đẩy quá trình đàm phán, ký kết.

Đồng thời, nhân sự BD có nhiệm vụ hỗ trợ đối tác mới hoàn tất các thủ tục ban đầu như nộp hồ sơ, đăng tải sản phẩm và đảm bảo quy trình xử lý đơn hàng vận hành thông suốt. Với các đối tác hiện hữu, vị trí này phải duy trì liên hệ thường xuyên, giải đáp vướng mắc, đề xuất chương trình hoạt động trên nền tảng và củng cố quan hệ hợp tác.

Trong phần giới thiệu, doanh nghiệp tự nhận là đơn vị vận hành của Meituan - tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc - tại TP.HCM. Công ty cho biết đang xây dựng đội ngũ nền tảng và hướng tới mục tiêu phát triển hệ sinh thái dịch vụ số kết nối thị trường Trung Quốc và Việt Nam.

“Với nguồn lực mạnh mẽ từ tập đoàn, Meituan Việt Nam sở hữu tiềm năng tăng trưởng rất lớn. Chúng tôi cần tìm một số lượng lớn nhân tài ở tại Việt Nam, và các bạn sẽ là người trực tiếp tham gia đóng góp vào sự phát triển của công ty, góp phần mở rộng hoạt động và xây dựng đội ngũ vững mạnh tại TP.HCM và các khu vực lân cận”, đơn vị này cho biết.

Meituan hiện là nền tảng dịch vụ tiêu dùng hàng đầu tại Trung Quốc, hoạt động trong các lĩnh vực giao đồ ăn, đặt phòng khách sạn, du lịch, mua sắm theo nhóm và giao hàng tức thì. Doanh nghiệp này được xem là đối thủ trực tiếp của Alibaba trong mảng dịch vụ địa phương.

Công ty được thành lập năm 2010 bởi doanh nhân Wang Xing - một trong những tỷ phú tự thân nổi bật của Trung Quốc. Năm ngoái, doanh nhân này đứng thứ 55 trong danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc do Forbes công bố với khối tài sản ước tính khoảng 8,5 tỷ USD .

Theo báo cáo các nền tảng giao đồ ăn của công ty nghiên cứu Momentum Works, tổng giá trị hàng hóa (GMV) của mảng giao đồ ăn tại Việt Nam trong năm 2025 đạt khoảng 2,1 tỷ USD , tăng 19% so với năm trước. Mức tăng này đưa Việt Nam trở thành một trong 2 thị trường tăng trưởng nhanh thứ hai khu vực, ngang với Malaysia, chỉ xếp sau Thái Lan (22%), đồng thời cao hơn mức tăng trưởng bình quân của toàn thị trường Đông Nam Á (18%).

Ở nhóm phía sau, ứng dụng nội địa be đứng thứ 3 với khoảng 4% thị phần. Trong khi đó, Xanh SM, tân binh mới gia nhập lĩnh vực giao đồ ăn, vẫn đang trong giai đoạn đầu thăm dò và mở rộng hiện diện trên thị trường. Xét về cơ cấu thị phần, thị trường giao đồ ăn Việt Nam đang chứng kiến cuộc cạnh tranh song mã giữa Grab và ShopeeFood. Hai nền tảng dẫn đầu hiện ở thế cân bằng gần như tuyệt đối, khi mỗi bên cùng nắm giữ 48% thị phần.