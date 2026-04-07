Cựu HLV Nam Định gặp khó trước ngày dự World Cup

Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia đang đánh giá lại HLV Herve Renard sau chuỗi trận thất vọng, nhưng chưa có kế hoạch sa thải ông trước World Cup 2026.

HLV Renard có kết quả không tốt trong loạt trận giao hữu vừa qua.

Herve Renard trở thành tâm điểm chỉ trích sau loạt kết quả kém thuyết phục của đội tuyển Saudi Arabia trong đợt tập trung tháng 3.

Thất bại 0-4 trước Ai Cập và 1-2 trước Serbia khiến áp lực đè nặng lên HLV người Pháp, kéo theo những lời kêu gọi thay tướng.

Dù vậy, Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia vẫn giữ lập trường thận trọng. Nhiều nguồn tin khẳng định họ chưa có ý định sa thải Renard trước vòng chung kết World Cup 2026, giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.

Đội tuyển Saudi Arabia nằm ở bảng H cùng Tây Ban Nha, Uruguay và Cape Verde, một bảng đấu được đánh giá rất khó khăn.

Theo báo Sharq Al-Awsat, ban kỹ thuật của Liên đoàn đang tiến hành đánh giá toàn diện giai đoạn vừa qua của Renard. Quá trình này sẽ sớm hoàn tất, nhưng chưa có mốc thời gian cụ thể. Khả năng nhà cầm quân 56 tuổi rời ghế hiện được ước tính khoảng 30%.

Trong nội bộ, xu hướng chung là tiếp tục theo dõi và đưa ra quyết định có cân nhắc, thay vì hành động vội vàng khi World Cup đang đến gần.

Trước đó, tờ L'Équipe tiết lộ Renard từng nhận được lời đề nghị dẫn dắt đội tuyển Ghana và tỏ ra quan tâm. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ Saudi Arabia sau đó, ông đã từ chối thông qua người đại diện để tiếp tục công việc hiện tại.

Renard không xa lạ với bóng đá Việt Nam khi từng có quãng thời gian làm HLV tại CLB Nam Định năm 2005.

Kinh nghiệm làm việc ở nhiều môi trường khác nhau giúp ông được đánh giá cao về khả năng tổ chức và kỷ luật chiến thuật.

Dù đối mặt áp lực lớn, tương lai của Renard lúc này vẫn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng từ Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia.

Đây là lần thứ hai Renard giữ vai trò HLV trưởng của đội tuyển Saudi Arabia, bắt đầu từ năm 2024 và hợp đồng giữa đôi bên còn thời hạn đến tháng 6/2027. Nhiệm kỳ trước của ông với đội tuyển này kéo dài từ 2019 đến 2023.

