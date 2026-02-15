Cựu cầu thủ Liverpool bị bắt

Jordon Ibe, cựu cầu thủ chạy cánh của Liverpool, vừa bị cảnh sát Anh bắt giữ ngay sau khi đáp xuống sân bay Luton.

Jordon Ibe bị bắt vì bị cáo buộc hành hung gây thương tích.

Theo báo chí Anh, cầu thủ 30 tuổi trở về nước để tham dự một phiên tòa thì bị cảnh sát bắt tại sân bay Luton ngày 30/1. Cảnh sát London cho biết anh bị truy tố tội gây thương tích trong một vụ việc xảy ra ngày 14/12/2025. Hiện Ibe được tại ngoại và sẽ ra hầu tòa tại Croydon Magistrates' Court vào ngày 6/3.

Hôm 6/2, Ibe cũng thừa nhận hành vi sử dụng tài liệu giả nhằm mục đích gian lận. Vào tháng 5/2024, anh dùng giấy tờ giả tại một hiệu thuốc để mua thuốc ngủ Zolpidem. Với hành vi này, Ibe bị phạt 230 bảng, kèm các khoản phí bổ sung theo quy định.

Ibe ký hợp đồng 18 tháng với Lokomotiv Sofia hồi tháng 11 năm ngoái, sau quãng thời gian dài thi đấu ở các giải hạng dưới Anh. Ibe trưởng thành từ học viện Wycombe Wanderers và từng là cầu thủ trẻ nhất ra sân cho CLB năm 2011. Một năm sau, anh gia nhập Liverpool, rồi được cho mượn tới Birmingham City và Derby County trước khi có 41 lần ra sân mùa 2015/16.

Màn trình diễn ấn tượng giúp anh chuyển sang Bournemouth với mức phí kỷ lục 15 triệu bảng. Tuy nhiên, sự nghiệp Ibe sa sút sau khi Bournemouth rớt hạng khỏi Premier League năm 2020.

Sau nhiều biến cố và điểm dừng ngắn tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các CLB hạng thấp, anh chuyển tới Bulgaria năm ngoái. Đến nay, Ibe mới ra sân một trận giao hữu cho Lokomotiv Sofia, trong khi mùa giải mới khởi tranh từ ngày 7/2.

Top 5 chân sút ghi bàn nhiều nhất Champions League mùa giải năm nay Champions League vẫn luôn là nơi tập hợp của những tiền đạo xuất sắc. Hãy cùng điểm qua những cái tên đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới giải đấu này.