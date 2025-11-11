'Cuộc chơi' mới ngày sale 11/11 của các sàn thương mại điện tử

Sau 15 năm, các sàn thương mại điện tử không còn chạy theo doanh số trong dịp mua sắm lớn nhất năm, mà chuyển trọng tâm sang công nghệ, dữ liệu và hiệu quả vận hành.

AI đang định hình lại "cuộc chơi" của các sàn thương mại điện tử trong khi người tiêu dùng ngày càng lý trí. Ảnh: SCMP.

Lễ hội mua sắm Ngày độc thân 11/11 đang chuyển mình mạnh mẽ sau hơn một thập kỷ bùng nổ. Thay vì đua nhau tung khuyến mãi “đốt tiền” để lập kỷ lục doanh số, các sàn thương mại điện tử giờ tập trung vào tối giản quy trình vận hành, đặt trọng tâm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và xây dựng giá trị thương hiệu dài hạn, theo Dao Insights.

Điều này là kết quả của sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng tại Trung Quốc và áp lực cạnh tranh toàn cầu, buộc các sàn như Alibaba, JD.com hay Pinduoduo phải "định hình" lại vai trò của ngày mua sắm 11/11 - không còn là cuộc đua ai bán được nhiều nhất, mà là ai vận hành thông minh nhất.

AI đang trở thành trung tâm của “cuộc chơi” mới khi các nền tảng lớn đã bắt đầu triển khai hệ thống phân tích dữ liệu và học máy (machine learning) để dự đoán nhu cầu, tự động hóa kho vận và tối ưu trải nghiệm người mua.

JD.com cho biết có đến 90-95% đơn hàng tự vận hành được giao trong vòng 24 giờ, trong khi công cụ AI của Alibaba giúp hàng triệu nhà bán lẻ nhỏ quản lý tồn kho và điều chỉnh khuyến mãi theo thời gian thực. Một số khu vực còn thử nghiệm robot giao hàng, thể hiện bước tiến vượt bậc trong hạ tầng công nghệ.

Sự thay đổi này cũng phản ánh mục tiêu bền vững của ngành khi các sàn thương mại điện tử đang cắt giảm hoạt động marketing tốn kém để tập trung vào hiệu quả logistics, chi phí vận hành và dữ liệu người dùng.

Cùng với thay đổi về công nghệ là sự thay đổi trong hành vi mua sắm. Người tiêu dùng Trung Quốc đang chi tiêu có chọn lọc hơn, ưu tiên chất lượng và dịch vụ thay vì săn giảm giá theo trào lưu.

Các chiến dịch sale 11/11 năm nay kéo dài từ giữa tháng 10 đến hết tháng 11, cho phép người mua có thời gian cân nhắc, đồng thời giảm tải cho khâu giao hàng.

Theo Bain & Company, năm 2025 đánh dấu hiện tượng “toàn cầu hóa ngày đôi 11/11” khi các ông lớn như AliExpress và JD Worldwide tăng cường bán hàng xuyên biên giới, thiết lập giao diện đa ngôn ngữ và mở rộng chiến dịch marketing ở Đông Nam Á, châu Âu và Nam Mỹ.

Song song đó, hình thức bán hàng qua livestream tiếp tục chứng minh sức hút, giúp kết nối thương hiệu và người dùng theo cách trực quan hơn.

Trong năm 2024, doanh thu thương mại điện tử qua livestream đạt 332,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 46,8 tỷ USD ), tăng 55% so với cùng kỳ, cho thấy hình thức này vẫn giữ vai trò đầu tàu.

Sau 15 năm, lễ hội mua sắm lớn nhất thế giới không còn cần những con số kỷ lục để chứng minh sức mạnh tiêu dùng. Các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc giờ xem ngày 11/11 như bài kiểm tra năng lực công nghệ, khả năng tối ưu chuỗi cung ứng và mức độ am hiểu người dùng.