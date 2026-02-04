Cuộc chiến xe hybrid dần tăng nhiệt - nhiều xe mới đón sóng hỗ trợ

Thị trường xe hybrid Việt Nam bước vào năm 2026 với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, sự nghiêm túc của các hãng và chính sách hỗ trợ từ Chính phủ.

Xe hybrid ở Việt Nam từng chỉ là một vài tùy chọn được bán song hành với các phiên bản thuần xăng, nhưng theo thời gian đang dần phát triển thành một phân khúc riêng biệt.

Tầm quan trọng của xe hybrid với thị trường ôtô Việt Nam cũng đã được khẳng định qua động thái công bố chi tiết doanh số xe hybrid, được Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) bắt đầu thực hiện từ năm 2024.

Giai đoạn 2024-2025, khách Việt đã được giới thiệu thêm nhiều mẫu xe hybrid đến từ các thương hiệu Nhật, Trung và Hàn. Bước sang năm mới 2026, cuộc chiến xe hybrid ở Việt Nam được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng nhiệt khi nhiều xe mới ra mắt, các chính sách hỗ trợ cũng đang dần hoàn thiện.

Xe mới ra mắt, hãng mới tham gia

Honda là cái tên "phát pháo" khai màn thị trường xe hybrid Việt Nam trong năm mới bằng bản nâng cấp Honda CR-V e:HEV. Bên cạnh bổ sung bản L cắt trang bị hướng đến giảm giá bán so với bản RS, Honda CR-V e:HEV cũng chuyển từ nhập khẩu Thái Lan sang lắp ráp trong nước.

Giá bán của Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp sẽ được công bố tại thời điểm chính thức mở bán, dự kiến ngay trước thềm Tết Nguyên đán tới đây. Tuy nhiên với việc đã được chuyển sang lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu, khả năng cao Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp tại Việt Nam sẽ sở hữu giá bán hấp dẫn hơn.

Thương hiệu Omoda thuộc tập đoàn Chery cũng đã "nhá hàng" phiên bản HEV của SUV cỡ B Omoda C5, dự kiến sớm ra mắt khách hàng Việt Nam. Trước đó, hãng xe chung nhà Jaecoo đã giới thiệu J7 SHS từ đầu năm 2025, mở đầu cho làn sóng xe hybrid cắm sạc (PHEV) đổ bộ thị trường ôtô phổ thông tại Việt Nam.

Thương hiệu Zeekr khi vào Việt Nam trong thời gian tới cũng dự kiến mang theo một mẫu xe trang bị hệ truyền động PHEV. Theo nhiều đồn đoán, cái tên này khả năng cao sẽ là Zeekr 9X - mẫu SUV hạng sang kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.0L với 2 hoặc 3 motor điện để sản sinh công suất tối đa 1.400 mã lực, đi cùng khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,1 giây.

Theo nhiều nguồn tin, bán tải VF Wild của VinFast cũng sẽ ra mắt khách Việt ngay trong năm nay dưới dạng một mẫu xe điện phạm vi mở rộng (EREV). Hoạt động của những mẫu xe EREV tương tự ôtô thuần điện, tức chủ yếu dựa vào motor điện, trong khi động cơ xăng chỉ đóng vai trò như máy phát điện cấp nguồn cho xe hoạt động.

Phân khúc bán tải ở Việt Nam cũng đứng trước khả năng chào đón một mẫu bán tải hybrid khác là BYD Shark 6 tham gia đường đua doanh số.

Trong khuôn khổ triển lãm Bangkok International Motor Show diễn ra năm ngoái ở Thái Lan, hãng xe Trung Quốc đã giới thiệu mẫu bán tải PHEV này ở gian trưng bày.

Khả năng cao ở tương lai không xa, BYD Shark 6 sẽ được mang về thị trường Việt, nhấn mạnh định hướng hybrid của BYD đồng thời thách thức danh hiệu "vua bán tải" mà Ford Ranger đang nắm giữ.

Tăng nhiệt đường đua hybrid

Trong nhóm xe hybrid tự sạc (HEV) tại Việt Nam, Toyota cùng với Honda đang là những cái tên dẫn đầu, trong khi Suzuki nổi bật với nhóm sản phẩm hybrid nhẹ (MHEV).

Trung Quốc đang áp đảo thị trường PHEV phổ thông, còn EREV vẫn đang là phân khúc còn khá mới mẻ với khách Việt.

Trung Quốc đang áp đảo thị trường xe PHEV phổ thông ở Việt Nam với nhiều mẫu xe thuộc nhiều thương hiệu khác nhau. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Quan sát một cách tổng thể, thị trường xe hybrid ở Việt Nam những năm qua vừa hoàn thành giai đoạn "khởi động" khá thành công, đã có thể tích lũy tiềm lực đủ tốt và sẵn sàng cho đà tăng trưởng mạnh mẽ - dự kiến diễn ra ngay trong năm 2026.

Những quy định tại Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 là một trong số những yếu tố có thể hỗ trợ cho sức bật doanh số ở xe hybrid.

Cụ thể, thuế tiêu thụ đặc biệt - một trong những khoản cấu thành giá niêm yết ôtô tại Việt Nam - sẽ được áp cho xe hybrid ở mức thấp hơn so với nhóm xe thuần xăng cùng dung tích động cơ. Nhờ đó, giá bán của nhiều mẫu xe trang bị hệ truyền động lai xăng-điện tại Việt Nam đứng trước cơ hội được điều chỉnh giảm.

Chính sách hạn chế xe xăng ở trung tâm các thành phố lớn cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thị phần ôtô tại Việt Nam trong tương lai. Ôtô thuần điện khả năng cao sẽ tiếp tục duy trì sức bán áp đảo nhờ các chính sách hỗ trợ, nhưng xe hybrid - bao gồm cả MHEV, HEV, PHEV và EREV - đều được kỳ vọng sẽ tăng dần thị phần.

Ôtô hoạt động thuần nhờ nhiên liệu xăng, dầu vẫn sẽ có chỗ đứng tại Việt Nam, nhưng một bộ phận khách hàng sẽ cân nhắc và có thể nghiêng nhiều hơn về phương án xe xanh - chủ yếu do lo ngại khả năng các quy định khí thải được siết chặt hơn trong tương lai.

Thị trường Việt có thể chuẩn bị đón chào các mẫu xe hybrid thuộc nhóm EREV. Ảnh: VinFast.

Việc những hãng xe từng "trung thành" với chiến lược thuần điện như BYD, Zeekr gần đây cũng dần thay đổi quan điểm, chọn bổ sung xe hybrid vào danh mục sản phẩm tại Việt Nam cũng cho thấy tiềm năng của nhóm xe lai xăng-điện này.

Nhóm các thương hiệu truyền thống như Toyota, Honda cũng cho thấy tầm nhìn tương tự với xe hybrid tại Việt Nam. Toyota cho biết sẽ sớm vận hành dây chuyền lắp ráp mẫu xe hybrid đầu tiên, còn CR-V e:HEV vừa ra mắt đã là xe hybrid lắp ráp trong nước đầu tiên của Honda.

Không quá lời khi cho rằng thị trường xe hybrid ở Việt Nam đang đứng trước thiên thời - địa lợi - nhân hòa, với nhiều yếu tố tổng hòa có thể hỗ trợ đà phát triển mạnh mẽ. Sau đợt phát triển khá bùng nổ của ôtô thuần điện, đường phố Việt Nam dường như đã sẵn sàng cho "cơn sóng" tiếp theo mang tên xe hybrid.