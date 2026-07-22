Cuộc bám trụ của những chiếc sedan tầm trung tại Việt Nam

Các dòng sedan tại Việt Nam đang phải thu gọn dải sản phẩm, bổ sung phiên bản giá rẻ hoặc tích hợp động cơ hybrid để duy trì sức cạnh tranh.

Phân khúc sedan tại Việt Nam dần suy yếu là tình trạng mà không ai có thể chối cãi trong những năm gần đây.

Trước sức ép của nhóm xe gầm cao, điều kiện đường phố và sự xuất hiện của hàng loạt xe điện từ hatchback đến mini, những chiếc ôtô gầm thấp dường như không còn mấy sức cạnh tranh, đặc biệt với nhóm khách hàng mua xe lần đầu.

Vì lí do đó mà trong 1-2 năm gần đây, nhiều mẫu sedan đã âm thầm thu gọn số lượng phiên bản, tạm dừng bán, thậm chí khai tử một cách lặng lẽ. Ở nhóm sedan tầm trung, thị trường Việt hiện chỉ còn một số mẫu xe quen thuộc.

Kia K3, Kia K5

Trước đây, Kia K3 được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản gồm MT, Luxury, Premium và 2.0 Premium. Mẫu xe có giá khởi điểm 549 triệu, cao nhất 619 triệu đồng. Thời điểm trước khi đổi tên thành K3, mẫu xe được bán dưới tên gọi Cerato và ghi dấu ấn trong lòng người dùng.

Giai đoạn 2018-2021, những chiếc Cerato xuất hiện trên đường khá dày đặc nhờ thiết kế thời trang, giá bán tốt và thương hiệu quen thuộc. Thế nhưng hiện tại, Kia chỉ còn phân phối duy nhất bản Luxury của Kia K3, với giá 584 triệu đồng.

Kia K3 tại Việt Nam còn duy nhất bản Luxury. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Việc thu gọn dải sản phẩm về duy nhất phiên bản dưới 600 triệu thể hiện phần nào khó khăn của hãng xe Hàn Quốc trong việc phân phối mẫu sedan cỡ trung.

Trong khi đó, Kia K5, sedan cỡ D từng cạnh tranh với Toyota Camry lại vẫn giữ nguyên số lượng phiên bản. Xe được phân phối với bản thấp nhất 769 triệu, cao nhất là 2.5 GT-Line giá 935 triệu đồng.

Honda Civic

Honda Civic có thể xem là mẫu sedan cỡ C không quá thành công về doanh số. Dù thường được đánh giá tốt hơn về khả năng vận hành, lượng xe Civic bán ra thị trường vẫn đang thấp gần nhất phân khúc.

Nếu nhìn vào tổng hợp doanh số của mẫu xe này trong nửa đầu năm 2026, ta sẽ nhận ra so với mẫu xe tiêu chuẩn, phiên bản động cơ hybrid của Civic đang bán tốt hơn.

Honda Civic e:HEV RS đang bán tốt hơn bản thuần xăng. Ảnh: Phúc Hậu.

So với Kia K3 hay Mazda3, Honda Civic đang là mẫu xe có số lượng phiên bản đa dạng nhất, trải dài từ bản thuần xăng là G và RS đến tùy chọn hệ truyền động hybrid e:HEV RS. Xe được bán với giá dao động 789 triệu đến 1,007 tỷ đồng , cùng nhiều tùy chọn màu ngoại thất.

Mazda3

Mazda3 là đại diện sedan cuối cùng của Mazda tại thị trường Việt Nam ở nhóm xe tầm trung. Mẫu sedan này được bán với 3 phiên bản và vừa được bổ sung tùy chọn Deluxe mới có giá bán thấp hơn nhằm cạnh tranh thị phần.

Đây là phiên bản được cắt bớt trang bị của Mazda3, đưa mẫu xe về mốc 569 triệu đồng. Mazda3 Deluxe mới có thể xem là nỗ lực của thương hiệu Nhật trong việc tìm kiếm sức hút nhóm sedan C trước sức sự "bành trướng" của các mẫu SUV.

Mazda3 đang là mẫu sedan hiếm hoi được Mazda phân phối, sau khi dừng bán Mazda6. Ảnh: Vĩnh Phúc.

So với các đại diện còn lại của phân khúc, Mazda3 cũng đang sở hữu sức bán tạm ổn với khoảng 1.536 xe được bán ra sau nửa đầu năm, tạm dẫn đầu nhóm sedan tầm trung.

Hyundai Elantra

Cùng chung số phận với các đối thủ đồng hương, Hyundai Elantra cũng trải qua giai đoạn kinh doanh đầy thách thức tại thị trường Việt Nam khi làn sóng xe gầm cao chiếm ưu thế.

Mẫu sedan phân khúc hạng C đến từ Hàn Quốc từng gây ấn tượng mạnh nhờ ngôn ngữ thiết kế cắt xẻ táo bạo, nhiều đường nét góc cạnh mang tính tương lai cùng danh sách trang bị tiện nghi phong phú trong tầm giá.

Hiện tại, Hyundai Elantra vẫn duy trì phân phối trên thị trường với các tùy chọn phiên bản trải dài từ bản tiêu chuẩn 1.6L, bản 1.6L Special, bản 2.0L Special cho đến phiên bản thể thao cao cấp nhất N Line. Giá bán niêm yết của dòng xe này đang dao động trong khoảng từ 599 triệu đến 799 triệu đồng.

Phiên bản cao cấp nhất của Hyundai là N Line. Ảnh: TC Group.

Dù sở hữu dải sản phẩm rộng cùng khoảng giá dễ tiếp cận, Elantra vẫn gặp không ít rào cản trong việc chinh phục nhóm khách hàng mua xe lần đầu, những người đang có xu hướng dịch chuyển dòng tiền sang các mẫu xe SUV đô thị hoặc các dòng xe điện cỡ nhỏ trong cùng tầm giá.

Cuộc xâm lấn của các dòng xe gầm cao và xe điện đô thị đã buộc phân khúc sedan phải tự thay đổi để thích nghi với thị hiếu mới. Tuy dải lựa chọn không còn dồi dào như trước, những mẫu sedan còn sót lại trên thị trường hiện nay đều là những sản phẩm đáng cân nhắc cho những người yêu thích dòng xe này nhờ cảm giác bám đường, tính lịch lãm hay vẻ ngoài sang trọng.