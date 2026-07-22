Mỹ sớm đưa taxi bay và máy bay siêu thanh vào khai thác

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đang đẩy nhanh việc đưa taxi bay điện (eVTOL), máy bay siêu thanh cùng nhiều công nghệ hàng không thế hệ mới vào hoạt động thương mại.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết đang phối hợp chặt chẽ với ngành công nghiệp hàng không nhằm thúc đẩy việc triển khai taxi bay, máy bay siêu thanh, tăng cường các vụ phóng không gian và mở rộng hoạt động của máy bay không người lái (drone), trong chiến lược phát triển thế hệ công nghệ hàng không mới.

Mỹ tháo gỡ nút thắt cho ngành công nghiệp taxi bay

Trả lời phỏng vấn Reuters bên lề Triển lãm Hàng không Farnborough, Phó Giám đốc FAA Chris Rocheleau cho biết cơ quan này đang tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến quy trình chứng nhận và khung pháp lý.

Trước sự phát triển vượt trội của Trung Quốc trong lĩnh vực taxi bay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy việc triển khai các phương tiện bay thẳng đứng chạy điện (eVTOL) vào năm 2025.

Để hỗ trợ quá trình thương mại hóa taxi bay điện, FAA đã triển khai một chương trình thí điểm từ năm ngoái dành cho các dòng máy bay cất hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL). Theo ông Rocheleau, dữ liệu thu thập từ chương trình với sự tham gia của 8 công ty đối tác tại 26 bang sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng quy trình chứng nhận cho loại phương tiện này.

Nhiều doanh nghiệp phát triển taxi bay đang chạy đua để sớm nhận được phê duyệt từ cơ quan quản lý và đưa sản phẩm vào khai thác thương mại, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các phương thức di chuyển đô thị nhanh hơn và thân thiện với môi trường.

Để hỗ trợ quá trình thương mại hóa taxi bay điện, FAA đã triển khai một chương trình thí điểm từ năm ngoái dành cho các dòng máy bay cất hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL).

Các hãng kỳ vọng eVTOL sẽ có thể cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng, phục vụ việc đưa đón hành khách đến sân bay hoặc di chuyển trên các chặng ngắn trong thành phố, giúp giảm đáng kể thời gian do ùn tắc giao thông.

Máy bay siêu thanh sẽ quay trở lại Mỹ?

FAA cũng đang thúc đẩy việc đưa máy bay siêu thanh trở lại bầu trời nước Mỹ. Vào tháng 6/2026, cơ quan này đã đề xuất quy định đầu tiên trong 2 quy định cần thiết nhằm dỡ bỏ lệnh cấm các chuyến bay siêu thanh trên đất liền, vốn được áp dụng từ năm 1973.

Chuyến bay thương mại cuối cùng của Concorde diễn ra vào năm 2003. Dù thực hiện hơn 50.000 chuyến bay, mẫu máy bay siêu thanh này vẫn phải ngừng khai thác do lượng hành khách hạn chế, trong khi chi phí vận hành và bảo dưỡng quá cao.

FAA dự kiến sẽ tiếp tục đề xuất quy định thứ hai nhằm xác định các ngưỡng tiếng ồn chấp nhận được đối với giai đoạn cất cánh, hạ cánh cũng như hành trình bay ở tốc độ siêu thanh. Cả hai quy định dự kiến sẽ được hoàn thiện vào giữa năm 2027.

Kỷ nguyên khai thác thương mại thường xuyên của máy bay siêu thanh kết thúc vào năm 2003 khi chiếc Concorde, do Air France và British Airways vận hành, chính thức ngừng hoạt động sau 27 năm phục vụ.

Sau khi khung pháp lý mới được hoàn thiện, FAA cùng các cơ quan quản lý hàng không khác sẽ tiến hành quá trình chứng nhận đối với các mẫu máy bay siêu thanh thế hệ mới trước khi khai thác thương mại.

Sau khi khung pháp lý mới được hoàn thiện, FAA cùng các cơ quan quản lý hàng không khác sẽ tiến hành quá trình chứng nhận đối với các mẫu máy bay siêu thanh thế hệ mới trước khi chúng có thể được đưa vào khai thác thương mại.