Ford Territory Platinum mới ra mắt có gì mới?

So với các phiên bản hiện hành, Ford Territory Platinum có gì khác biệt mà sở hữu mức giá nhỉnh hơn hàng chục triệu đồng.

Ford Việt Nam vừa ra mắt thêm phiên bản Platinum cho mẫu SUV Territory, nâng số lượng tùy chọn lên 4 mẫu xe. Phiên bản mới nhất được bán với giá 916 triệu, đắt hơn so với bản Titanium X 41 triệu đồng.

Vậy so với các mẫu xe hiện hành, Ford Territory Platinum có những nâng cấp gì?

Kích thước của Territory Platinum không có sự khác biệt so với 3 phiên bản còn lại. Về mặt thiết kế, phiên bản này được thay đổi đôi chút chi tiết nhỏ, còn lại khá tương đồng với các mẫu xe còn lại.

Đầu xe vẫn sở hữu dải LED định vị đặt ngang, ở trung tâm của nắp ca pô là tên phiên bản. Ngay bên dưới lưới tản nhiệt, hộc gió khép kín được sơn đồng màu ngoại thất nay được đổi sang màu đen bóng. Ở đuôi xe cũng được lắp thêm logo tên phiên bản và phần cản sau sơn đen bóng để thể hiện sự khác biệt.

Điểm nhấn của mẫu xe đến từ các trang bị ở khoang lái. Phiên bản mới được lắp ghế da được đục lỗ, đường may họa tiết kim cương khác biệt, giúp tăng độ thông thoáng cho người ngồi. Bậc cửa được tích hợp đèn LED phát sáng khi mở cửa, trong khi hệ thống lọc không khí vẫn bao gồm bộ lọc PM2.5 kết hợp máy ion hóa.

Không gian nội thất trên Ford Territory Platinum mới ra mắt. Ảnh: Ford Việt Nam.

Hệ thống giải trí được nâng cấp với dàn âm thanh 10 loa, bổ sung loa trung tâm và loa siêu trầm, đi kèm bộ khuếch đại công suất 320 W. Xe tiếp tục sử dụng cụm màn hình kép kích thước 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Hệ thống an toàn trên xe là nâng cấp lớn nhất xuất hiện trên Territory Platinum 2026. Ford Territory Platinum được bổ sung thêm Hệ thống hỗ trợ lái trong điều kiện ùn tắc (Traffic Jam Assist - TJA) và Kiểm soát hành trình thích ứng thông minh.

Ford Teritory Platinum được trang bị động cơ EcoBoost 1.5L tăng áp tương tự các phiên bản còn lại, sản sinh công suất tối đa 160 mã lực, mô-men xoắn cực đại 248 Nm.

Có thể thấy sự thay đổi lớn nhất trên Territory đa phần nằm ở công nghệ hay các trang bị an toàn. Mức giá 916 triệu đồng là phù hợp với người vẫn yêu thích sự thực dụng, rộng rãi trên Territory nhưng muốn nâng cấp trải nghiệm giải trí trong khoang lái.

Mức giá đủ để Territory Platinum cạnh tranh trong nhóm phiên bản cao của các mẫu SUV cỡ trung tầm giá một tỷ đồng như Mazda CX-5 2.5L Signature (959 triệu), Hyundai Tucson N Line (989 triệu) hay Honda CR-V e:HEV RS ( 1,25 tỷ đồng ).