Kymco Việt Nam ra mắt bộ đôi xe tay ga People R 125 và Sky Town 150

Ngày 18/7, Kymco Việt Nam chính thức giới thiệu hai mẫu xe tay ga cao cấp mới là People R 125 và Sky Town 150.

Thông qua bộ đôi xe tay ga mới, Kymco cam kết mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp công nghệ hiện đại, tính an toàn và trải nghiệm vận hành vượt trội.

Xe tay ga People R 125 được phát triển theo tiêu chuẩn châu Âu, không chỉ có thiết kế tinh tế, cao cấp, mà còn được trang bị nhiều công nghệ độc quyền sở hữu bởi Kymco. Trước khi ra mắt tại Việt Nam, People R 125 được giới thiệu tại Triển lãm Xe máy Quốc tế EICMA Milan (Italy) 2025 và được các nhà chuyên môn đánh giá cao. Mẫu xe đang được xuất khẩu và sử dụng tại Pháp, khẳng định chất lượng cũng như năng lực đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường châu Âu. Sản phẩm sử dụng công nghệ Tri-Power mang đến khả năng cung cấp nguồn điện không giới hạn, giúp tăng tốc nhanh, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường.

Trong khi đó, Sky Town 150 là mẫu xe tay ga toàn cầu của Kymco, được phân phối tại nhiều quốc gia với sản lượng tiêu thụ hơn 10.000 xe/năm. Sau khi khẳng định chất lượng, kiểu dáng, với sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng quốc tế, mẫu xe này chính thức có mặt tại Việt Nam.

Sky Town 150 được Kymco Việt Nam sản xuất và lắp ráp trong nước, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mang đến sản phẩm chất lượng cao đến gần hơn với khách hàng Việt Nam.

Công nghệ Tri-Power

Tri-Power là công nghệ truyền động ba chiều sử dụng cơ chế phối hợp động cơ và ắc quy, hỗ trợ chức năng tạo khởi động từ êm ái, tăng tốc mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, thông qua hệ thống ISG, TPT Boost thông minh.

Kymco Việt Nam giới thiệu hai mẫu xe tay ga cao cấp mới People R 125 và Sky Town 150.

ISG (Integrated Starter Generator) tích hợp bộ khởi động và máy phát điện, giúp xe khởi động êm ái, cải thiện khả năng tăng tốc, tiết kiệm nhiên liệu và tối ưu khả năng sạc ắc quy, mang đến trải nghiệm vận hành mượt mà và ổn định.

Buổi lễ ra mắt bộ đôi xe tay ga People R 125 và Sky Town 150.

TPT Boost là hệ thống được tự động kích hoạt khi phát hiện nhu cầu tăng tốc, giúp xe khởi động nhanh và tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống giúp xe đạt mức tăng công suất tổng thể 0,3 mã lực và giảm 2% mức tiêu thụ nhiên liệu.

Thông qua phần mềm độc quyền giám sát 150 thông số, hệ thống ISG cung cấp khả năng bảo vệ và ngăn ngừa hư hỏng; bảo vệ quá dòng, quá áp; bảo vệ sự cố ắc quy; bảo vệ lỗi mạch điện; bảo vệ lỗi IC.

Đại diện Kymco Việt Nam chia sẻ: "People R 125 và Sky Town 150 là hai sản phẩm chiến lược của Kymco trong năm 2026. Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng Việt Nam những mẫu xe tay ga được phát triển theo tiêu chuẩn châu Âu, kết hợp giữa công nghệ hiện đại, tính an toàn và sự tiện nghi trong quá trình sử dụng hàng ngày".

Điểm nổi bật của People R 125 và Sky Town 150

People R 125 là mẫu xe tay ga dành cho khách hàng yêu thích công nghệ, đề cao trải nghiệm sử dụng và mong muốn sở hữu phương tiện di chuyển hiện đại, an toàn và tiết kiệm nhiên liệu.

Xe sở hữu công nghệ ISG; động cơ 125 cm3; cổng sạc USB Type-A/Type-C; cốp chứa đồ 28 lít; hệ thống ABS & TCS. Hiện tại,People R 125 có 4 màu sắc cho khách hàng lựa chọn là trắng đen, xanh đen, bạc đen, đen. Giá bán lẻ của mẫu xe khoảng 85 triệu đồng.

Kymco cam kết mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp công nghệ hiện đại, tính an toàn và trải nghiệm vận hành vượt trội.

Sky Town 150 là mẫu xe tay ga thế hệ mới dành cho khách hàng đề cao sự tiện nghi, tính thực dụng và công nghệ hỗ trợ an toàn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Xe được trang bị động cơ 149,9 cm3; cổng sạc USB Type A & Type C; cốp chứa một nón bảo hiểm cả đầu; hệ thống ABS và TCS. Sky Town 150 có 3 màu sắc gồm xanh đen, đen, xám đen. Giá bán lẻ của mẫu xe khoảng 72 triệu đồng.

Cũng tại sự kiện, Kymco Việt Nam lần đầu giới thiệu đến khách hàng trong nước mẫu xe máy điện Agility EV. Sản phẩm được Kymco Việt Nam sản xuất và xuất khẩu sang thị trường Indonesia, khẳng định chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường quốc tế. Với kết quả tích cực từ thị trường xuất khẩu, Agility EV dự kiến ra mắt khách hàng Việt Nam vào cuối năm nay.

People R 125 và Sky Town 150 là hai sản phẩm chiến lược của Kymco trong năm 2026.