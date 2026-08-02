Cunha được NHM 'giải cứu' giữa đường quê Brazil

Tiền đạo Manchester United, Matheus Cunha gặp sự cố thủng lốp xe khi đang du lịch tại Paraiba (Brazil) và được một người hâm mộ tình cờ giúp đỡ.

Cunha bị thủng lốp xe trên đường và nhờ đến sự giúp đỡ là một người hâm mộ lâu năm của anh.

Sau hành trình cùng tuyển Brazil tại World Cup 2026, Matheus Cunha trở về quê nhà Paraiba để nghỉ ngơi trước khi hội quân cùng Manchester United chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, chuyến đi của tiền đạo 27 tuổi không diễn ra hoàn toàn suôn sẻ.

Trong lúc di chuyển trên tuyến đường BR-101 qua thành phố Santa Rita, thuộc vùng đô thị Joao Pessoa, chiếc xe của Cunha bất ngờ bị thủng lốp. May mắn cho chân sút người Brazil, người hỗ trợ xử lý sự cố lại là một cổ động viên lâu năm của anh.

Người thợ sửa lốp có tên Edenilson nhanh chóng giúp Cunha thay lốp xe. Cunha sau đó đề nghị thanh toán chi phí sửa chữa để cảm ơn sự giúp đỡ, nhưng Edenilson từ chối. Anh cho biết chỉ muốn nhận lại một món quà là được Cunha quảng bá cửa hàng của mình.

“Tôi đã tìm mọi cách để trả tiền cho anh ấy, nhưng anh ấy không nhận. Anh ấy nói tôi đã mang đến rất nhiều niềm vui cho anh ấy. Điều anh ấy muốn là gì ư? Chỉ cần tôi giới thiệu cửa hàng của anh ấy thôi", Cunha chia sẻ vui vẻ trên mạng xã hội.

Cunha sau đó quay một đoạn video giới thiệu cửa hàng sửa xe của Edenilson.

Trong kỳ nghỉ này, Cunha cũng có dịp trở lại khu phố nơi anh sinh ra ở Joao Pessoa. Tiền đạo tuyển Brazil dành thời gian gặp gỡ người hâm mộ và chụp ảnh cùng bức tranh graffiti tái hiện màn ăn mừng lướt sóng, được thực hiện để vinh danh anh sau World Cup.

Tại World Cup 2026, Cunha ghi 3 bàn và là một trong những cầu thủ gây ấn tượng trong đội hình Brazil dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Sau kỳ nghỉ, anh sẽ trở lại Manchester United để chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.

Đội chủ sân Old Trafford đã bắt đầu chuyến du đấu tiền mùa giải với các trận giao hữu gặp Atletico Madrid, Paris Saint Germain và AC Milan. Cunha được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của HLV Michael Carrick ở mùa giải tới.

Cunha nâng tỷ số lên 3-0 cho Brazil Cầu thủ của MU góp công với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trước Scotland ở lượt đấu cuối bảng C World Cup 2026 sáng 25/6.

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