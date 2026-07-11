Cunha lần đầu lên tiếng sau thất bại ở World Cup 2026

Tiền đạo Matheus Cunha lần đầu chia sẻ cảm xúc sau khi Brazil dừng bước tại World Cup 2026, khẳng định khoác áo tuyển quốc gia là niềm tự hào lớn nhất sự nghiệp.

Cunha lên tiếng sau khi bị loại khỏi World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Vài ngày sau khi Brazil bị Na Uy loại ở vòng 16 đội World Cup 2026, Matheus Cunha đã có bài đăng đầu tiên trên mạng xã hội để bày tỏ cảm xúc về hành trình cùng "Selecao". Tiền đạo của Manchester United thừa nhận thất bại để lại nỗi đau lớn, nhưng tin đội tuyển sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

"Được dự World Cup cùng đất nước là thành quả của cả cuộc đời tôi, của gia đình tôi và của biết bao đêm quỳ gối cầu nguyện để biến giấc mơ thành hiện thực. Điều đó khiến tôi đau đớn, thất vọng và xúc động. Nhưng với tư cách một dân tộc, chúng tôi sẽ vượt qua như vẫn luôn làm và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn", Cunha viết.

Chân sút sinh năm 1999 khởi đầu giải đấu trên băng ghế dự bị, nhưng nhanh chóng chiếm suất đá chính từ tay Igor Thiago kể từ trận thứ hai ở World Cup. Anh trở thành một trong những điểm sáng của Brazil ở vòng bảng khi ghi 3 bàn chỉ sau 2 trận.

Bài đăng mới nhất của Cunha trên trang cá nhân.

Cunha cho biết những ngày sau khi Brazil bị loại là khoảng thời gian rất khó khăn với bản thân. Tuy nhiên, anh vẫn xem việc được đại diện đất nước tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là ký ức đẹp nhất trong sự nghiệp.

"Không có gì lớn lao hơn đặc ân và niềm vinh dự khi được khoác lên mình màu áo này. Những ngày sau thất bại thật khó khăn và đau đớn, nhưng khoảng thời gian đại diện Brazil dự World Cup là điều đặc biệt nhất cuộc đời tôi. Sau nỗi sợ hãi là cả thế giới còn ở phía trước, và chúng tôi sẽ làm tất cả để đưa thế giới ấy trở lại thuộc về mình", tiền đạo 27 tuổi nhấn mạnh.

Brazil khép lại World Cup 2026 sau thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 16 đội trên sân MetLife. Tiền đạo Erling Haaland lập cú đúp đưa đại diện Bắc Âu đi tiếp, trong khi Neymar chỉ kịp ghi bàn danh dự cho "Selecao" vào những phút cuối trận.

Sáng 10/7, Cunha trở về quê nhà Baia Formosa (bang Rio Grande do Norte) và được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt. Tiền đạo này diễu hành trên xe bán tải qua các tuyến phố và nhận được sự cổ vũ từ đông đảo bạn bè, người thân cùng người dân địa phương.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.