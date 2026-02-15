Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cunha: 'Chúng tôi cần 15 điểm, không phải câu chuyện mái tóc'

  • Chủ nhật, 15/2/2026 18:50 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Matheus Cunha khẳng định anh không bận tâm tới thử thách nuôi tóc chờ 5 chiến thắng liên tiếp của CĐV Frank Ilett (biệt danh The United Strand - PV).

CĐV tóc xù gây tranh cãi của MU.

Từ tháng 10/2024, Frank Ilett tuyên bố sẽ không cắt tóc cho tới khi MU thắng 5 trận liền tại Premier League. Chuỗi 4 chiến thắng từng đưa thử thách đến rất gần cái kết, nhưng trận hòa 1-1 trước West Ham hôm 11/2 khiến mọi thứ phải tạm gác lại.

Dù vậy, Cunha nói thẳng: “Mọi người dường như quan tâm tới 5 chiến thắng vì mái tóc hơn là 15 điểm. Tôi chọn 15 điểm. Tôi không quan tâm đến tóc của anh ấy. Không ai muốn thắng 5 trận liên tiếp hơn chúng tôi, nhưng áp lực từ câu chuyện đó phần nào làm lu mờ giá trị chuyên môn”.

Thông điệp của Cunha cho thấy phòng thay đồ MU không coi thử thách này là động lực đặc biệt. Trước đó, huyền thoại Wayne Rooney cũng nhận định những yếu tố ngoài sân cỏ không nên lấn át nỗ lực thực sự của đội bóng. Thậm chí "Gã Shrek" còn khẳng định Frank lợi dụng tên tuổi MU.

Trở lại với Cunha, anh đang là điểm sáng của "Quỷ đỏ" dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Chân sút người Brazil ghi bàn vào lưới Arsenal và Fulham, đồng thời kiến tạo trong chiến thắng trước Man City.

Sau trận hòa West Ham, Carrick thừa nhận sự tiếc nuối nhưng vẫn đánh giá cao tinh thần toàn đội, đặc biệt khi bàn gỡ muộn giúp MU giữ lại 1 điểm. Phía trước là chuỗi trận gặp Everton, Crystal Palace, Newcastle United, Aston Villa và Bournemouth. Đây là cơ hội để "Quỷ đỏ" tập trung vào mục tiêu tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng Premier League.

Những lý do khiến MU đứt mạch toàn thắng MU không thua vì thiếu nỗ lực, mà vì hàng công kém sắc bén và nhịp độ tấn công bị bẻ gãy ở những thời điểm quyết định.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

MU MU

