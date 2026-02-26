Cuba tố tàu xâm nhập là 'khủng bố', Mỹ khẳng định quân đội vô can

Mỹ và Cuba đang điều tra vụ nổ súng khiến 4 người chết ngoài khơi Villa Clara. Havana cáo buộc tàu Florida đã "xâm nhập khủng bố", trong khi Washington phủ nhận liên quan quân sự.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với báo giới trong chuyến công du tới Saint Kitts và Nevis ngày 25/2. Ảnh: Reuters.

Phát biểu hôm 25/2 (giờ địa phương) trong chuyến công du tới Saint Kitts và Nevis, ông Rubio cho biết Washington sẽ “làm rõ chính xác điều gì đã xảy ra và hành động tương ứng”. Ông thừa nhận đây là sự việc “rất bất thường”, bởi các vụ nổ súng trên vùng biển quốc tế không phải chuyện thường ngày.

Bộ Nội vụ Cuba trước đó thông báo trên mạng xã hội rằng lực lượng biên phòng nước này đã nổ súng khi một tàu mang đăng ký Florida xâm nhập “vùng lãnh hải Cuba”.

Theo phía Havana, những người trên tàu đã nổ súng trước, làm chỉ huy tàu tuần tra Cuba bị thương, buộc lực lượng biên phòng đáp trả. Kết quả, 4 người trên tàu thiệt mạng và 6 người bị thương. Những người bị thương đã được sơ tán và điều trị y tế.

Tuy nhiên, ông Rubio khẳng định con tàu không thuộc Hải quân hay Tuần duyên Mỹ. Ông cho biết Washington đang thu thập thêm thông tin và sẽ không đưa ra suy đoán cho đến khi có dữ liệu độc lập đầy đủ.

“Chúng tôi sẽ có thông tin của riêng mình và xác định chính xác điều gì đã xảy ra”, ông nói, đồng thời cho biết hai bên chưa có trao đổi trực tiếp sau vụ việc, RT cho biết.

Phó Tổng thống JD Vance cũng cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang khẩn trương làm rõ vụ việc. “Hy vọng tình hình không nghiêm trọng như những lo ngại ban đầu, nhưng hiện tôi chưa có thêm thông tin”, ông Vance phát biểu tại Nhà Trắng.

Hiện chưa rõ chủ sở hữu con tàu cũng như có công dân Mỹ nào trên tàu hay không. Một quan chức Mỹ nói với New York Times rằng đây là tàu dân sự đang tìm cách đưa thân nhân rời Cuba, không phải tàu của Hải quân hay Tuần duyên Mỹ.

Ở chiều ngược lại, Bộ Nội vụ Cuba công bố kết quả điều tra ban đầu, cho rằng chiếc tàu FL7726SH chở theo 10 người có vũ trang với ý định “xâm nhập khủng bố”.

Giới chức Cuba cho biết đã thu giữ nhiều vũ khí và trang bị chiến thuật trên tàu, gồm súng trường tấn công, súng ngắn, thiết bị nổ tự chế như bom xăng, áo giáp chống đạn, kính ngắm và quân phục ngụy trang.

Hình ảnh các tàu tuần tra bờ biển Cuba neo đậu tại Havana vào ngày 25/2. Ảnh: NYP.

Bốn người thiệt mạng đã được xác định danh tính một phần, sáu người khác bị bắt giữ và bị cho là có liên hệ với các hoạt động bạo lực trước đây. Nhà chức trách cũng thông báo bắt thêm một nghi phạm bị cáo buộc tham gia điều phối nhóm từ trước.

Theo dữ liệu hàng hải, tàu mang số đăng ký FL7726SH là xuồng máy dài khoảng 7,3 mét, được sản xuất năm 1981. Chính phủ Cuba cho biết vụ việc xảy ra cách kênh El Pino khoảng một hải lý về phía đông bắc, gần khu vực Cayo Falcones - tuyến hàng hải thường xuyên được tuần tra.

Cả Cuba và bang Florida đều tuyên bố mở điều tra. Tổng chưởng lý Florida James Uthmeier cho biết đã chỉ đạo Văn phòng Công tố Toàn bang phối hợp với các cơ quan liên bang và lực lượng thực thi pháp luật để làm rõ vụ việc.