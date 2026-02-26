Cuba nổ súng vào tàu Mỹ xâm nhập vùng biển, 4 người chết

Bốn người trên một tàu cao tốc treo cờ Mỹ đã thiệt mạng sau vụ đụng độ với lực lượng biên phòng Cuba trong lãnh hải nước này vào ngày 25/2, làm gia tăng căng thẳng vốn có trong quan hệ giữa Havana và Washington.

Phía Cuba tuyên bố lực lượng biên phòng của họ chỉ nổ súng đáp trả sau khi bị tấn công trước. Ảnh: RT

Theo Bộ Nội vụ Cuba, vụ việc xảy ra vào 25/2 gần bờ biển phía bắc tỉnh Villa Clara, khi các đơn vị bảo vệ bờ biển Cuba chặn một chiếc tàu cao tốc đang hoạt động cách bờ khoảng một hải lý. Con tàu được cho là đã xâm nhập trái phép vào vùng biển Cuba.

CNN cho biết con tàu đăng ký tại Florida, Mỹ, với số hiệu FL7726SH, đã tiếp cận cách kênh El Pino, thuộc Cayo Falcones, huyện Corralillo, tỉnh Villa Clara 1 hải lý về phía đông bắc.

Nhà chức trách Cuba cho biết các cá nhân trên tàu cao tốc đã nổ súng trước vào các lực lượng biên phòng Cuba trong lãnh hải của quốc đảo này, làm bị thương chỉ huy của một tàu tuần tra Cuba. Lực lượng biên phòng đã nổ súng đáp trả, tiêu diệt 4 người và làm bị thương 6 người khác, những người này sau đó đã được sơ tán để điều trị y tế.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance cho biết Nhà Nhà Trắng đang theo dõi tình hình. Quốc tịch của những người thiệt mạng hiện chưa được xác định. Sáu người khác trên tàu đã bị thương và đang được chăm sóc y tế.

Phía Cuba tuyên bố lực lượng biên phòng của họ chỉ nổ súng đáp trả sau khi bị tấn công trước, trong khi các nhà lập pháp Mỹ đã lên án gay gắt và gọi đây là một "cuộc thảm sát".

Hạ nghị sĩ bang Florida, Carlos Gimenez - một người Mỹ gốc Cuba và là cựu thị trưởng Miami - đã yêu cầu một cuộc điều tra khẩn cấp về vụ việc mà ông gọi là một “cuộc thảm sát” để xác định xem liệu có nạn nhân nào là công dân Mỹ hay không. Tổng chưởng lý Florida, James Uthmeier, đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra về vụ việc này.

Cuộc đụng độ nổ ra giữa lúc căng thẳng địa chính trị Mỹ - Cuba leo thang do lệnh cấm vận dầu mỏ của Tổng thống Donald Trump, vốn đã khiến cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo tại đây thêm trầm trọng.

Theo RT, Chính phủ Nga đang xem xét các biện pháp hỗ trợ khả thi cho Cuba, quốc gia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, Phó Thủ tướng Aleksandr Novak cho biết.

Phát biểu với các phóng viên sau báo cáo của chính phủ trước Duma Quốc gia vào thứ Tư, ông Novak cho biết các đề xuất về vấn đề này đang được thảo luận ở cấp nội các. “Ủy ban liên chính phủ về hợp tác thương mại và kinh tế giữa Nga và Cuba đang giải quyết việc này”, ông tuyên bố.