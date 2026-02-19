Tổng thống Putin gặp Ngoại trưởng Cuba giữa lúc Mỹ siết phong tỏa

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án chiến dịch gây sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Cuba khi tiếp Ngoại trưởng nước này Bruno Rodriguez Parrilla tại Điện Kremlin.

Tổng thống Putin đón tiếp Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla tại Điện Kremlin ngày 18/2/2026. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, ngày 18/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla tại Điện Kremlin và tái khẳng định sự ủng hộ đối với hòn đảo trong bối cảnh Mỹ gia tăng phong tỏa.

Cuba đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm sau khi lệnh cấm vận dầu mỏ cùng các biện pháp hạn chế khác của Mỹ làm giảm mạnh lượng nhiên liệu nhập khẩu và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt. Hòn đảo đã trải qua các đợt mất điện nghiêm trọng và khan hiếm nhiên liệu do chiến dịch gây sức ép của Washington, bao gồm cả việc đe dọa áp thuế đối với các quốc gia tiếp tục cung cấp dầu cho Cuba.

Trong cuộc gặp ngày 18/2, ông Putin đã ca ngợi mối quan hệ “đặc biệt” lâu đời giữa hai nước.

“Chúng tôi luôn ủng hộ Cuba trong cuộc đấu tranh vì độc lập và quyền được phát triển theo con đường riêng của mình. Chúng tôi luôn ủng hộ người dân Cuba", Tổng thống Nga nói.

Ông cũng lên án các biện pháp hạn chế của Mỹ đối với nền kinh tế Cuba là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”, đồng thời khẳng định Nga phản đối những biện pháp này “một cách rõ ràng và dứt khoát".

Theo Điện Kremlin, Ngoại trưởng Parrilla đã cảm ơn Nga vì “tình đoàn kết đặc biệt và kiên định” cũng như sự hỗ trợ trong những thời điểm khó khăn.

Tuần trước, Đại sứ quán Nga tại Havana cho biết Moskva đang chuẩn bị gửi một lô dầu và các sản phẩm dầu mỏ tới Cuba nhằm giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án việc Mỹ gia tăng sức ép đối với Havana là một nỗ lực “bóp nghẹt kinh tế”, trong khi Trung Quốc cũng bày tỏ ủng hộ “chủ quyền và an ninh quốc gia” của Cuba.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong quan hệ với Cuba, cáo buộc chính phủ nước này liên kết với “các quốc gia thù địch, các nhóm khủng bố xuyên quốc gia và các tác nhân độc hại”, đồng thời nói rằng sức ép kinh tế sẽ buộc giới lãnh đạo Cuba “phải tìm đến chúng ta và muốn đạt được một thỏa thuận”.

Ông Trump cho rằng mối quan hệ của Cuba với Nga, Trung Quốc, Iran, nhóm vũ trang Palestine Hamas và tổ chức Hezbollah có trụ sở tại Lebanon (Liban) là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã bác bỏ các yêu cầu của ông Trump và tuyên bố sẵn sàng đối thoại “trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng”.