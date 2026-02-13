Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khủng hoảng nhiên liệu Cuba leo thang, quốc tế mở viện trợ nhân đạo

  Thứ sáu, 13/2/2026 20:04 (GMT+7)
Các quốc gia như Nga, Mexico và Chile đã đồng loạt triển khai các hoạt động viện trợ nhân đạo đến Cuba, đồng thời kêu gọi đối thoại nhằm giảm bớt căng thẳng vùng Caribe.

Hàng không và đường bộ tại Cuba gặp khó khăn do tình trạng thiếu nhiên liệu. Ảnh: Aero Time

Cuộc khủng hoảng năng lượng tại Cuba bắt đầu leo thang kể từ ngày 29/1 vừa qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp đe dọa áp thuế đối với các quốc gia bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba.

Lệnh cấm vận này đã đánh trực tiếp vào hệ thống an sinh xã hội, làm gián đoạn nghiêm trọng các dịch vụ y tế và giao thông công cộng.

Về phía phản ứng quốc tế, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/2 khẳng định, Nga hy vọng có thể tiến hành đối thoại mang tính xây dựng với Mỹ về lệnh cấm vận, đồng thời tìm kiếm các giải pháp khả thi nhằm cung cấp cho Cuba “bất kỳ sự hỗ trợ nào” mà nước này cần. Nga sẽ sớm chuyển giao dầu thô và nhiên liệu cho Cuba dưới hình thức viện trợ nhân đạo.

Cuba anh 1

Cuba đón hai tàu chở hàng viện trợ nhân đạo từ Mexico tiến vào vịnh Havana. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, hai tàu hậu cần của hải quân Mexico chở theo hơn 800 tấn hàng hóa gồm sữa bột, thực phẩm và nhu yếu phẩm y tế đã cập cảng La Habana. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định đây là hành động thể hiện sự đoàn kết và sẵn sàng làm trung gian đối thoại giữa Mỹ và Cuba.

Trong khi đó, Tổng thống Chile Gabriel Boric cũng đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp thắt chặt cấm vận của Mỹ đối với Cuba.

Cuba hiện đang ở trong một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng suốt nhiều năm, một phần do các lệnh trừng phạt kéo dài của Mỹ. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuần trước cảnh báo về nguy cơ “sụp đổ” nhân đạo tại Cuba nếu nhu cầu năng lượng của nước này không được đáp ứng.

