Trung Quốc cam kết sát cánh cùng Cuba 'bằng mọi cách'

Trung Quốc tuyên bố sẽ hỗ trợ Cuba “bằng mọi cách có thể” trong bối cảnh quốc đảo Caribe rơi vào khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng sau các biện pháp siết chặt từ Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: Kyodo.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 11/2 ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định Bắc Kinh sẽ nỗ lực tối đa để hỗ trợ Havana, đồng thời chỉ trích các hành động mà ông cho là đang phương hại đến quyền được sống và phát triển của người dân Cuba.

Tuy nhiên, ông Lâm không nêu rõ các gói hỗ trợ cụ thể, cho biết những bước đi tiếp theo sẽ “phụ thuộc vào tham vấn song phương” giữa hai nước.

Trước đó một ngày, ông Lâm tái khẳng định sự ủng hộ chính trị của Trung Quốc đối với chính phủ Cuba, nhấn mạnh Bắc Kinh phản đối mọi hình thức “can thiệp từ bên ngoài” vào công việc nội bộ của quốc đảo này.

Các tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Cuba đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng sau khi Mỹ chặn các chuyến dầu từ Venezuela - nguồn cung năng lượng chủ lực của Havana. Sau sự kiện Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ hồi đầu tháng 1, Washington tuyên bố đã ngăn các lô dầu từ Caracas sang Cuba.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép khi ký sắc lệnh hành pháp cảnh báo sẽ áp thuế bổ sung đối với các quốc gia bán dầu cho Cuba.

Trước nguy cơ thiếu hụt lan rộng, Havana đã triển khai loạt biện pháp khẩn cấp nhằm tiết kiệm năng lượng. Ngày 10/2, chính phủ tạm dừng cung ứng nhiên liệu máy bay, buộc nhiều hãng hàng không quốc tế phải hạ cánh kỹ thuật tại nước thứ ba để tiếp nhiên liệu. Chính quyền cũng yêu cầu cắt giảm giờ làm trong khu vực công và chuyển các trường đại học sang hình thức học trực tuyến.

Theo ước tính, Cuba cần khoảng 100.000 thùng dầu mỗi ngày nhưng chỉ tự sản xuất được khoảng 40.000 thùng, khiến nước này phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu. Venezuela từng là nhà cung cấp chủ chốt, song các chuyến hàng đã bị gián đoạn sau động thái của Mỹ nhằm vào Tổng thống Maduro.

Bất chấp cảnh báo từ Washington, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết nước này sẽ tiếp tục thực hiện “các chuyến hàng dầu nhân đạo” tới Cuba. Bà đồng thời cảnh báo việc áp thuế với các nước xuất khẩu dầu cho Havana có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nhân đạo, và thông báo Mexico sẽ gửi thêm viện trợ lương thực.

Tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuần trước đã hội đàm với người đồng cấp Cuba Bruno Rodríguez. Theo thông cáo chính thức, ông Vương nhấn mạnh Trung Quốc phản đối “sự can thiệp bên ngoài vô căn cứ” và sẵn sàng hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình, đồng thời kêu gọi hai nước tăng cường phối hợp trong bối cảnh tình hình Mỹ Latinh diễn biến phức tạp.