Nga sơ tán hành khách khỏi Cuba

Các du khách Nga bị mắc kẹt tại Cuba sẽ sớm được đưa về nước. Nga cũng dự kiến sẽ chuyển dầu và các sản phẩm dầu mỏ tới Cuba như một phần của hoạt động viện trợ nhân đạo.

Máy bay của hãng hàng không Nga Nordwind Airlines tại sân bay Simon Bolivar ở Caracas, Venezuela, ngày 29/1/2019. Ảnh: Reuters.

Ngày 12/2, hãng tin TASS của Nga đưa tin Nga dự kiến gửi một lô dầu và các sản phẩm dầu mỏ tới Cuba dưới dạng viện trợ nhân đạo, thông tin do Đại sứ quán Nga tại Cuba cung cấp.

Theo thông tin từ đại sứ quán, cơ quan này đang phối hợp với một số hãng hàng không của Nga và giới chức hàng không Cuba, để đảm bảo công dân Nga có thể trở về nước an toàn. Theo ước tính sơ bộ, hiện có khoảng 4.000 công dân Nga đang ở Cuba.

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ cơ quan quản lý hàng không Rosaviatsia của Nga ngày 11/2 cho biết, Nga có kế hoạch đưa các du khách của mình rời Cuba trong vài ngày tới, sau đó tạm dừng toàn bộ các chuyến bay đến Cuba cho đến khi tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay được cải thiện.

Hãng hàng không Rossiya thuộc tập đoàn Aeroflot và hãng Severny Veter (Nordwind Airlines) cam kết thực hiện các chuyến bay đặc biệt từ Varadero và Havana về Moscow. Cả hai hãng hàng không cho biết các chuyến bay này sẽ bắt đầu được thực hiện từ 12/2.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga khuyến nghị công dân Nga tạm thời không thực hiện các chuyến du lịch tới Cuba, cho đến khi tình hình được bình thường hóa, do khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng đang xảy ra tại quốc đảo này. Các công ty lữ hành cũng được khuyến cáo tạm dừng bán tour tới Cuba cho đến khi tình hình trở lại như trước.

Hiện tại, du khách Nga đang được đề xuất các điểm đến du lịch thay thế, do việc điều chỉnh các chuyến bay tới Cuba. Thông tin này được bộ phận báo chí của Liên minh Công nghiệp Du lịch Nga (PCT) công bố trong ngày 11/2.

“Những du khách đã mua tour trọn gói tới Cuba có thể nhận được đề xuất thay thế từ các công ty lữ hành, lùi ngày khởi hành hoặc hoàn tiền theo điều khoản hợp đồng”, hãng tin Moscow City News dẫn thông báo.

Tình hình năng lượng vốn đã khó khăn của Cuba trở nên nghiêm trọng hơn sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong ngày 3/1. Venezuela trước đây là một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn sang Cuba.

Ngày 29/1, Mỹ ký sắc lệnh hành pháp cho phép Washington áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Văn bản này cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp do mối đe dọa bị cho là đến từ Cuba.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla đã lên án mạnh mẽ các biện pháp trên, cho rằng chúng không chỉ khiến Cuba đối mặt với “tình trạng phong tỏa hoàn toàn nguồn cung năng lượng”, mà còn “vi phạm mọi nguyên tắc của thương mại quốc tế”, gây ra “điều kiện sống khắc nghiệt” cho người dân Cuba.

Hãng thông tấn Efe ngày 9/2 cho biết, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng leo thang, chính quyền Cuba đã thông báo cho các hãng vận chuyển về việc thiếu hụt nghiêm trọng nhiên liệu hàng không tại Cuba trong thời gian tới.